DSÖ bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi

DSÖ bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır Kovid-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda Tocilizumab ile Kovid-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.

ŞİMDİLİK AĞIR VE KRİTİK HASTALARA TAVSİYE EDİLECEK

İlaç şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edilecek ve standart Kovid-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacak.

Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.

Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde COVID-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.