DSÖ bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi
Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü, iltihaplı eklem ağrısı için kullanılan ve ağır Kovid-19 hastaları üzerinde iyileştirici etkileri görülen monoklonal antikor ilacı Tocilizumab'ı ön yeterlilikten geçirdiklerini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır Kovid-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Bu kapsamda Tocilizumab ile Kovid-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.
ŞİMDİLİK AĞIR VE KRİTİK HASTALARA TAVSİYE EDİLECEK
İlaç şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edilecek ve standart Kovid-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacak.
Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.
Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde COVID-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.
Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.
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