VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi
3 ilde sonbahar-kış operasyonları başlatıldı
"Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" açıklaması
"Seçim sonuçları kardeş Katar halkına hayırlı olsun"
'Çalışma Hayatım' e-Devlet'te
Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit
Savunma sanayisi alanında iş birliği
İsrail'in, ABD'nin İran'la yapacağı nükleer müzakereleri kabullenip kabullenmeyeceği merak konusu
Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Oğuzhan Asiltürk'e veda
Sınırda ilk saha testini yaptı
Android kullanıcıları Google yüzünden tehlikede!
"İleride mimar olurum"
Kılıçlar çekildi!
Vefat eden eşine duygusal paylaşım
Haftalık vaka haritası açıklandı
Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirlendi
Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak
PKK çözülüyor! "Bu yıl 39 kişi katıldı"
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
94 yaşında kalp kapağı değişti
Cirite dadaş kadın hakem
Anadolu'nun Pompeisi Myra'dan tarih fışkırdı
"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"
02 Ekim 2021 Cumartesi 17:34:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 17:34:00

Dışişleri Bakanlığı: Katar'daki seçim sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Katar'da Şura Meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "sonuçların kardeş Katar halkına hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması yönünde Katar liderliğinin gösterdiği çabaların takdir edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı katar seçim
İkinci kez davayı kazandı

İkinci kez davayı kazandı
Kendi filminde başrolde

Kendi filminde başrolde
2 milyon liralık pırlanta

2 milyon liralık pırlanta
Annelik sevinci

Annelik sevinci
Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu
Fahriye'nin kurtları

Fahriye'nin kurtları
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
Serdar'ı dilenciye benzetti

Serdar'ı dilenciye benzetti
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER