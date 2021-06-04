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04 Haziran 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 08:30:00

Demir Kubbe hamlesi! Biden kararını verdi

Kaynak: AA

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ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, İsrail'in Demir Kubbe için ABD'den 1 milyar dolar askeri yardım talep edeceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Pentagon'da görüştü. Görüşmede ABD Başkan Joe Biden'ın İsrail'in Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi'ni yenileme konusuna verdiği destek vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Pentagon'da yaptığı görüşmede, İsrail'in güvenliği ve ABD'nin İsrail'in Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi'ni yenileme konusuna verdiği desteği ele aldıkları bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da resmi ziyarette bulunan Gantz, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ardından Savunma Bakanı Austin ile bir araya geldi.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel güvenlik sorununu ele almak için savunma işbirliğini geliştirmek üzere İsrail Savunma Bakanı Benjamin Benny Gantz ile bir araya geldi." denildi.

Bakan Austin'in, ABD'nin İsrail'in savunmasına ve niteliksel askeri üstünlüğüne sıkı bağlılığını yinelediği kaydedilen açıklamada, "Yönetimin, hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı bir güvenlik sağlamak için 21 Mayıs ateşkesini desteğini yineledi. Ayrıca, Başkan'ın (Joe Biden) İsrail'in Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi'ni yenileme konusuna verdiği desteği vurguladı." denildi.

Ayrıca iki bakan görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.

Açıklamasında ABD'nin İsrail'e verdiği desteği yineleyen Austin, "İsrail'in kendisini İran, İran destekli gruplar ve terör örgütleri gibi bölgesel tehditlere karşı savunmasını sağlamaya kararlıyız. Yönetim, ülkenizin kendisini roketlere, Hamas'ın ayrım gözetmeksizin ateşlediği roket saldırılarına ve İsrailli sivillere karşı Gazze'deki diğer militanlara karşı savunma hakkını tam olarak desteklemektedir." dedi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki gerilimi azaltmanın ve Gazze'de yaşayan masum insanlara fayda sağlayan insani yardımı desteklemenin önemine değinen Austin "Başkan son çatışma sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtaran İsrail'in Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi'nin yenilenmesine tam desteğini ifade etti. Şimdi ileriye dönük olarak hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı bir güvenlik arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Austin ayrıca, ABD'nin Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm hedefini desteklediğini kaydetti.

Gantz'ın Demir Kubbe sistemlerinin yenilenmesi için ABD'den 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunacağı ileri sürülmüştü.

ABD Senatosundan da bir grup senatör, yönetime mektup göndererek bu konuda İsrail'e kolaylık sağlanması istenmişti.

- SAVAŞI ÖNLEYECEK DİPLOMATİK ÇABALARIN ZAMANI GELDİ

Son zamanlarda yaşanan çatışmaların beraberinde değişim fırsatı da getirdiğini belirten Gantz "Askeri çabaların ardından, şimdi başka bir askeri çatışmayı önleyecek veya geciktirecek diplomatik eylemlerin zamanı geldi." dedi.

İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam ettiğine ve Orta Doğu'daki tüm militan gruplara destek verdiğini iddia eden Gantz, şöyle devam etti:

"Açık konuşayım, İran her şeyden önce küresel ve bölgesel bir sorundur. Ve aynı zamanda, kendi liderlerinin açıkça ilan ettiği gibi İsrail için varoluşsal bir tehdittir. Gelecekteki nükleer silahlanmayı durduracak bir anlaşmayla ilgili önemli diyaloğun farkındayım. İran'ı durdurmak kesinlikle ABD'nin, Avrupa'nın, Orta Doğu'daki ülkelerin ve İsrail'in ve aynı zamanda İran halkının ortak bir stratejik ihtiyacıdır."

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Etiketler : ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İSRAİL DEMİR KUBBE İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
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