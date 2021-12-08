Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız

AA muhabirine Türkiye-Cibuti ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulunan Büyükelçi Abdillahi, ülkesinin Türkiye'de 2012'de, Türkiye'nin de Cibuti'de 2013'te büyükelçilik açtığı anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine 2015'te yaptığı ziyaret ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'nin 2017'de Türkiye'ye ziyaretinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandırdığını söyleyen Abdillahi, "Yaklaşık 9 yıl oldu. Böylesine uzun bir zamanda iki ülke arasında güçlü ilişkileri inşa etmek için birçok önemli adım attık." diye konuştu.

Abdillahi, iki ülke arasında 2015'ten bu yana eğitim, sağlık, sanayi, telekomünikasyon, kültür, enerji gibi çeşitli alanlarda 60 mutabakat muhtırası imzalandığını kaydederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen 9 yılda 320 milyon dolara yüksekliğini aktardı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yanı sıra çeşitli üniversitelerle iş birliği anlaşmaları imzalandıklarını dile getiren Abdillahi, bu kapsamda 1300'den fazla Cibutili öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü aktararak, bu öğrencilerin bazılarının Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) burslu olduklarını belirtti.

Cibutili öğrencilerin, Türkiye'de eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüğünü ifade eden Büyükelçi, "Bugün bu öğrenciler, doktor, diş hekimi, inşaat mühendisi, muhasebeci, mimar. Onların çoğu Türk üniversitelerinden mezun oldular ve Cibuti'de şu an çalışıyorlar. Türkiye-Cibuti ilişkileri çok verimli, güçlü, sağlam. Muhtemelen biz Türkiye'nin Afrika'daki en güçlü, sağlam ortaklarından biriyiz." diye konuştu.

- CİBUTİ 250 MİLYONLUK PAZARIN GİRİŞ KAPISI

Cibuti'nin Afrika'da Somali, Güney Sudan, Etiyopya'ya yakınlığıyla 250 milyon kişilik bir pazarın giriş kapısı olduğunu belirten Abdillahi, ülkesindeki liman, otoban, demir yolu altyapısının buraya yatırım yapacak Türk iş insanlarının, bu büyük pazara erişimini sağlayabileceğini ve serbest bölgelerde iş yapılması durumunda vergi muafiyeti gibi kolaylıklardan faydalanılabileceğini söyledi.

Abdillahi, Türk iş insanlarını Cibuti'ye yatırım yapmaya davet ederek, "Cibuti'de yatırımcılar için çok elverişli ortam var. Çok iyi işleyen uluslararası standartlarda limanlarımız var. Cibuti'yi Etiyopya'ya bağlayan otoyolların yanı sıra demir yolumuz da var. Dolayısıyla 250 milyona yakın tüketiciden oluşan büyük bir pazar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2015'teki ziyareti sırasında Türkiye'ye Cibuti'de özel veya serbest ekonomi bölgesi kurması için 5 milyon metrekarelik arazi tahsis edildiğini anlatan Abdillahi, bugüne kadar bu alanda ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.

Abdillahi, bu arazinin etrafındaki serbest ekonomi bölgeleri, demir yolu ve limana yakınlığıyla çok stratejik bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, burada faaliyet gösterecek iş insanlarının birçok düzenleme ve vergiden muaf tutulacağını kaydetti.

- "TÜRK FİRMALARININ AFRİKALILARLA ORTAK ŞİRKETLER KURMASINI İSTİYORUZ"

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkileri olduğunu ve bu etkilerinin ticarete de olumsuz yansıdığına işaret eden Abdillahi, salgının iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye-Afrika Zirvesi'nden beklentilerine ilişkin Abdillahi, kıtadaki mevcut durumun ve Afrika'nın ekonomi politikalarının Türkiye tarafından anlaşılmasını umduklarını söyledi.

Büyükelçi Abdillahi, "(Zirvenin) Bunun, Türk ve Afrikalı özel sektör aktörleri arasında iş birliği platformunun kurulması için sıçrama tahtası olmasını istiyoruz. Afrikalı olarak ne tür bir ilişki istiyoruz? Türk firmalarının, özel sektörünün Afrikalı iş insanlarıyla ortak iş yapmalarını, şirketler kurmalarını, bu pazarda fabrikalar açmalarını istiyoruz." dedi.