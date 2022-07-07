CHP ve HDP şaşırtmadı

İsveç'in en yüksek tirajlı gazetesi olan HBL'de (Hufvudstadsbladet) yayınlanan "Bölünmüş Türk Parlamentosu NATO konusunda karar verecek" başlıklı haberde "Türkiye, NATO konusundaki sıkışıklığı açtı ancak Finlandiya ile İsveç'in üyelikleri için uzun yolu var. Bu karar öncelikle Türk parlamentosunda onaylanmalı. Sonuç kesinlik kazanmış değil" diye yazdı. Gazete, Türkiye'deki tüm partilere görüşünü sordu. Yayın organı MHP ve İYİ Parti'nin kendilerine gönderilen sorulara cevap vermediğini ancak İP'in mutabakat metnini eleştirdiğini, Türkiye'ye verilen garantileri yetersiz bulduğunu dolayısıyla oylamada negatif tutum sergileyebileceğini yazdı. Cevap veren CHP ve HDP'den ise şu görüşler geldi:

YİNE AYNI DÜŞMANLIK

CHP'li Milletvekili Ünal Çeviköz: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'nın güvenlik sistemi ciddi şekilde zarar gördü ki bu durum İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna da yansıyor. İki ülkenin üyeliği NATO'yu güçlendirecektir ve kurumun toplu savunma ve karşı koyma kapasitesini artıracaktır. CHP, iki ülkenin NATO'ya üyelik konusunu bu açıdan görüyor."

HDP'nin Avrupa Temsilcisi Derviş Çimen: "Mutabakat, AKP'nin Kürtlere ve demokrasiye karşı gösterdiği düşmanlığın belgesi. Hiç kimse Erdoğan'la böyle bir uzlaşmaya girmemeli. HDP'nin komiteleri bu konudaki duruşumuzun ne olacağını tartışacaktır. "

'OLAĞAN DIŞI OYLAMA YAPILMAZ'

Başkan Erdoğan'ın veto için TBMM'yi işaret etmesini gazeteye değerlendiren İsveç'in Türkiye eski Büyükelçisi Michael Sahlin de konuştu. Sahlin, "Olağanüstü toplanma daha önce hiç gerçekleşmedi. Bu hem Türk iç politikasını türbülansa sokabilir hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik onaylaması seçim konusu haline getirilebilir" dedi.

TERÖRİSTLERİN İADESİ BİR KEZ DAHA İSTENDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global televizyonundaki canlı yayında soruları yanıtladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın hatırlatılması üzerine Bozdağ, bu ülkelerden FETÖ, PKK, DHKP-C başta olmak üzere terör örgütü mensuplarıyla ilgili iade talebinde bulunulduğunu ancak cevap verilmediğini aktardı. Üçlü muhtırada FETÖ, PYD ve YPG'ye destek verilmemesinin kayıt altına alındığına işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti: "Daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler vardı. Talepler yenilendi. Bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderen yazılar, Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere yola çıktı. Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz."

YAVAŞ YAVAŞ TAVIR ALIYORLAR! LİNDE'DEN PKK DESTEKÇİSİ PARTİYE TEPKİ

İsveç'ten, beklenen adımlar gelmeye başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bir toplantıda terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları açıp, propaganda yapan Sol Parti'ye tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Linde, "Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi. Bakan, PKK'nın, 1984'de Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edildiğini, birçok masumun canına kıydığını ve Sol Parti'nin PKK'ya desteğini derhal sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Sol Parti'yi uyardı. Gotland'da 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK propagandası yapmıştı.

SAMİMİYETLERİ TEST OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Finlandiya medyasından "Helsingin Sanomat"a konuştu. "Finlandiya ve İsveç'in taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğini değerlendireceğiz" diyen Altun şöyle devam etti: "NATO üyeliği bir hak değil ayrıcalık. Son derece meşru taleplerde bulunduk. Finlandiya ve İsveç'in yazılı taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğini değerlendireceğiz. Bu mutabakat teröristlerin iadesi konusunda da samimiyet testi olacak."