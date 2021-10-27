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27 Ekim 2021 Çarşamba 23:25:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 23:25:00

Cezayir'den AFP'ye: Düşmanca tutumunu durdur

Kaynak: AA

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Cezayir, Agence France-Press adlı Fransız haber ajansının ülkeye karşı "nefret dolu düşmanca kampanyasını" derhal durdurması çağrısında bulundu. Aksi bir durumda Cezayir'deki çalışmalarına izin verilmeyeceği tehdidinde bulunuldu.

Cezayir Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız haber ajansının Cezayir'e karşı düşmanca tutumunu sürdürdüğü, güvenilirlik ve nesnellikten uzak olduğu" belirtildi.

Fransız ajansının, Cezayir'den İspanya'ya yapılan bir düzensiz göç haberine değinilen açıklamada, haberin, "Göçmenler, ülkelerinde kalmaktansa Cezayir'den İspanya'ya yaptıkları yolculukta boğularak ölmeyi tercih ediyor." başlığıyla verildiğine dikkat çekildi.

"CEZAYİR'İN İMAJINI BOZMAYA YÖNELİK ÇABASI"

Haber ajansının, "Cezayir'e kin besleyen resmi daireler ve bilgi lobilerinin sözcüsü" haline geldiği ifade edilen açıklamada, "Ajansın, yıkıcı amaçlarla yayınladığı, yalan bilgiler içeren makaleler ve yanlış bilgiler ile Cezayir'in imajını bozmaya yönelik çabası, habercilik dışı yönelimleri olduğunu gösteren en iyi kanıttır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

"Fransız haber ajansının Cezayir'e karşı nefret dolu düşmanca kampanyasını derhal durdurmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde, akreditasyon verilmemesi ve Cezayir'de herhangi bir şekilde, herhangi bir sıfatla çalışmalarının engellenmesi yönündeki yasa uygulamaya konulacaktır."

CEZAYİR-FRANSA HATTINDA ARTAN GERİLİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de Le Monde gazetesinde yayımlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiği" yönündeki sözlerine karşılık Cezayir yönetimi 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yıllarında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiği vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.

Etiketler : Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Emmanuel Macron
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