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01 Kasım 2022 Salı 16:31:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 16:31:00

Cezayir Cumhurbaşkanı: Cezayirli devrimciler sömürgeci Fransa'nın zulümlerine karşı zafere ulaştı

Kaynak: AA

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir halkının, Fransa'nın sömürge döneminde işlediği tüm baskı ve zulümlere karşı verdikleri mücadele ile zafere kavuştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Cezayir halkının orantısız bir güçle sömürgeye karşı amansız bir mücadele verdiğine vurgu yapan Tebbun, "Cezayirli devrimciler sömürgeci Fransa'nın tüm zulümlerine karşı zafere ulaştı. Devrimciler, yeryüzünü adeta ateşe veren, zulümde çılgınlaşan sömürgenin tüm çabalarını boşa çıkarttı. 7 yıldan fazla süren bu süreçte ya şehitlik elde ederek ya da fedakârca bir mücadele ile özgürlük ve haysiyet değerlerine sahip çıktılar." dedi.

Tebbun, halkı kutlayarak, Cezayir'in özgürlük ve bağımsızlık bayrağının göklerde dalgalanmasının büyük dramlar sonucunda gerçekleştiğine dikkati çekti.

ŞEHİT MAKAMI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile beraberindeki heyet, başkentteki "Şehit Makamı"nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Tebbun, burada saygı duruşunda bulunup, hayatını kaybedenlerin anısına Fatiha okudu.

CEZAYİR'DE FRANSA'NIN SÖMÜRGE DÖNEMİ SUÇLARI

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

FRANSA'NIN CEZAYİR İŞGALİ

Fransa'nın Cezayir'deki sömürgesi 5 Temmuz 1962'de, 132 yıl süren bir işgalin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında sömürge boyunca 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

Etiketler : 1954 kurtuluş devrimi cezayir fransa
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