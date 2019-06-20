Burkina Faso'da terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti

  • Bist 100
    95.863
  • Dolar
    5,7424
  • Euro
    6,5007
  • Altın
    255,1254
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Metin Külünk’ten İstanbul seçimleri için gönül seferberliği çağrısı Metin Külünk’ten İstanbul seçimleri için gönül seferberliği çağrısı
ABD ordusu, çoğu ülkeden daha fazla hidrokarbon tüketiyor ABD ordusu, çoğu ülkeden daha fazla hidrokarbon tüketiyor
BM Özel Raportörü Callamard: Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır BM Özel Raportörü Callamard: Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır
Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine tırpan Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine tırpan
IKBY'de gözler KDP, KYB ve Goran'ın kuracağı koalisyon hükümetinde IKBY'de gözler KDP, KYB ve Goran'ın kuracağı koalisyon hükümetinde
Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı eşiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı eşiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami: ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami: ABD'ye ait İHA'yı düşürmek net bir mesajdır
İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü
Bakan Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü Bakan Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi: Katar ambargodan çok daha güçlü çıktı Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi: Katar ambargodan çok daha güçlü çıktı
İbrahim Tatlıses: Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm İbrahim Tatlıses: Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm
Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı' 'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Menemen Belediyespor'da Tahir Şahin görevinden ayrıldı Menemen Belediyespor'da Tahir Şahin görevinden ayrıldı
Dünya starları İstanbul yaz konserlerinde Dünya starları İstanbul yaz konserlerinde
Gemi enkazlarını fotoğraf makinesiyle dinliyor Gemi enkazlarını fotoğraf makinesiyle dinliyor
Son dakika... İzmir'deki usulsüz dinleme davasında karar çıktı Son dakika... İzmir'deki usulsüz dinleme davasında karar çıktı
İtalya'da doğalgaz patlaması! Bina çöktü, hayatını kaybedenler var İtalya'da doğalgaz patlaması! Bina çöktü, hayatını kaybedenler var
Burkina Faso'da terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti Burkina Faso'da terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu gri listedeki terörist Kamile Kayır yakalandı DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu gri listedeki terörist Kamile Kayır yakalandı
Binali Yıldırım'ın 100 bin TL’lik vaadi amatör spor kulüplerini sevindirdi Binali Yıldırım'ın 100 bin TL’lik vaadi amatör spor kulüplerini sevindirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Haziran 2019 12:10 | Perşembe

Burkina Faso'da terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanı Cheriff Sy, yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü belirtti.

Sy, güvenlik güçlerinin teröristleri yakalamak için operasyon başlattığını ifade ederek, halka itidal çağrısında bulundu.

Ülkede nisandan bu yana devam eden terör saldırılarında 81 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal devam ediyor.

AA

Gri listedeki terörist Kamile Kayır yakalandı
Bahçeli'den 'İmamoğlu-Küçükkaya' buluşmasıyla ilgili ilk açıklama
Başkan Erdoğan: Sisi bir zalimdir ve demokrat değildir
Yıldırım'dan heyecanlandıran vaat! Son yılların en önemli desteği
Titanik'e bilet alan tek Türk oydu!
Genelkurmay çatı davasında tarihi gün... Darbeci hainlere ceza yağdı
Emekliye ek ödeme zammı! İşte 2019 güncel emekli maaşı tablosu
Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!
3 gün 3 gece sürdü... Jirki'lerin düğününde takı yağdı
CHP adayının sicili ortaya çıktı! Beylikdüzü raporunu okudun mu?
Oy kaybına ekran yasağı önlemi
Gaziantep 41 dereceyi gördü
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi!
Ali Koç'a büyük tepki: Biz aptal mıyız?
Zerrin Özer'e bir şok daha
CHP’lilerde suç bastırma paniği! Büyük tezgaha tepki yağıyor!
Binali Yıldırım'dan Mavi İstanbulkart müjdesi
"İlk kez söylüyorum, 6 aya kadar tamamını değiştireceğiz"
Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor
KOBİ’lere dev destek
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ