Bu 'dostluk'u not ettik

Terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını Irak'ın kuzeyinde şehit etmesinin ardından Avrupa uzun süre sessizliğe gömülürken ABD'den ise ancak sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Akşam'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "ABD Irak'ın Kürt bölgesindeki Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşılamıştır. Eğer Türk vatandaşlarının terör örgütü olan PKK'nın elinde öldükleri onaylanırsa bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınayacağız" şeklinde tuhaf bir demeç yayınladı. ABD Ankara Büyükelçiliği hiçbir açıklama yapmadı. ABD saldırıyla aynı gün Suriye'de YPG'ye silah ve mühimmat gönderdi.

TERÖRE ÇİFTE STANDART

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün sabah saatlerinde "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve "benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" şeklinde tweet atıp Batı'nın sessizliğini eleştirmesinin üstünden saatler geçtikten sonra taziye mesajları geldi.

ALMANYA SORUNCA KINADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, katliamdan 40 saat sonra, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

SAAT SAAT İNSANLIK KARNESİ

İşte aradan geçen onca saatin ardından büyükelçiliklerin Twitter adreslerinde gelen açıklamalar:

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott (14 Şubat – 16.21): "Kuzey Irak'ta Türk asker ve sivillerin hayatlarını kaybettiklerine dair haberlerden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum."

İtalya Ankara Büyükelçiliği (14 Şubat – 18.13): "Kuzey Irak'ta yaşanan terör olayında hayatlarını kaybeden Türk vatandaşlarının trajik haberinden dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Bu üzücü zamanda Türk halkı ve hükümetinin acısına katılır, hayatlarını yitirenlerin ailelerine en içten başsağlığını dileriz."

Fransa Ankara Büyükelçiliği (15 Şubat - 12.37): "13 Şubat tarihinde, Irak'ın kuzeyinde, 13 Türk vatandaşının vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu resmi Twitter adresi (15 Şubat, 13.01): "Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut (AB Delegasyonu Başkanı) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar."

Belçika Ankara Büyükelçiliği (15 Şubat - 13.40): "Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının terör saldırısında öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyuyor, ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diliyoruz."

KATİLLERE SEVKIYAT

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PKK uzantısı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG'ye yine silah ve mühimmat verdi. Bölge kaynakları Irak'ın kuzeyinden, Suriye'de PKK işgali altındaki Kamışlı'ya düzinelerce ABD askeri aracının gittiğini belirterek araçların görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

YUNANİSTAN VE FRANSA DÜŞMANLIKTA YARIŞIYORLAR

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Kartal-2 Harekatı", Yunanistan'ı rahatsız etti. Operasyonun sürdüğü saatlerde Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, operasyonları "yasa dışı" olarak gördüğünü söyledi. Fransa'da La Marseillaise isimli gazete Abdullah Öcalan'ın fotoğrafına yer vererek, "Öcalan'a özgürlük" çağrısında bulundu. I'Humanité gazetesi de "Öcalan serbest bırakılmalı" ifadelerine yer verdi.

'BU ÜLKEYİ SİZE BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, HDP'nin resmi hesabından kendisine yönelik yapılan eleştiriyi paylaşarak, yanıt verdi. Altun, "Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" ifadelerini kullandı.