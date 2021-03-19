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19 Mart 2021 Cuma 00:42:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 00:42:00

BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri

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Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırdığı yönündeki duyurusunu, bu konudaki "taahhütlere uymadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere yaptığı basın açıklamada, "İngiltere'nin bu açıklaması 2010 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nda alınan kararlar kapsamındaki yükümlülüklerle tutarsızlık oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Dujarric, "2010 yılındaki Gözden Geçirme Konferansı ayrıca her tür nükleer silahın küresel stokunun kapsamlı bir şekilde azaltılmasına yönelik hızlı eylem çağrısında bulunuyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Londra'nın nükleer silah stokunun artırılması kararının "değişen koşullar ve değişen tehditler" sonucunda gerçekleştiğini duyurmuştu.

Etiketler : Birleşmiş Milletler ingiltere bm
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