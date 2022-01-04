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04 Ocak 2022 Salı 22:52:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 22:53:00

BM: Yemen'deki insani yardımlar askıya alındı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki insani yardım programlarının askıya alındığını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Finansman eksikliği, Yemen'deki yardım kuruluşlarını gıda, beslenme, sağlık ve su alanlarındaki programlar dahil olmak üzere hayati yardım programlarını askıya almak veya azaltmak zorunda bırakıyor" sözlerine yer verildi.

Açıklamada, acil finansman desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede BM raporlarına göre, 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.

Etiketler : yemen bm insani yardım
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