  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden'ın başkanlığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti
"Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"
O sırada Trump...
Biden'dan zafer konuşması: Bölen değil, birleştiren başkan olacağım
‘Çukur' dizisine suç duyurusu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İki yıl aradan sonra ilk sahne
Ölümüne selfie
8 Kasım günlük burç yorumları
Rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı
Biden'ın kazandığı duyurulduktan sonra Donald Trump'tan açıklama
Bakan Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret
Putin ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi
AP: Joe Biden ABD'nin 46.başkanı oldu
Bakan Koca: Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 bini geçti
Dünyanın ilk 6G test uydusu başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı
Brexit süreci sürüyor
WhatsApp'a kaybolan mesaj özelliği geldi
Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü
08 Kasım 2020 Pazar 07:22:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 07:22:00

Biden zaferini ilan ederken Trump golf oynuyordu

ABONE OL

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, zafer konuşmasını yaparken, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump golf sahasındaydı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları, 5 günlük gergin bekleyin ardından sona erdi.  Demokrat Parti'nin adayıo Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump karşısında zaferini ilan etti.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

PENSİLVANYA VE NEVADA'YI KAZANDI

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletlerdeki 26 delegeyi hanesine yazdırdı.

290 DELEGE ÇIKARDI

Böylece, 253 olan delege sayısını 290'a çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu iki eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

O SIRADA TRUMP GOLFTEYDİ

Dünya medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!
Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti

Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti
Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor

Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor
Begüm Kütük'ten Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını romantik paylaşım: Sağlıklı her güne şükürler olsun

Begüm Kütük'ten Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yaşını romantik paylaşım: Sağlıklı her güne şükürler olsun
Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil

Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil
Pelin Karahan'ın yeni sezon alışverişi

Pelin Karahan'ın yeni sezon alışverişi
Bestemsu Özdemir kararını verdi

Bestemsu Özdemir kararını verdi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den 'parti' tepkisi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den 'parti' tepkisi
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER