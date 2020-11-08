O sırada Trump...

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları, 5 günlük gergin bekleyin ardından sona erdi. Demokrat Parti'nin adayıo Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump karşısında zaferini ilan etti.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

PENSİLVANYA VE NEVADA'YI KAZANDI



AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletlerdeki 26 delegeyi hanesine yazdırdı.

290 DELEGE ÇIKARDI



Böylece, 253 olan delege sayısını 290'a çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu iki eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

O SIRADA TRUMP GOLFTEYDİ



Dünya medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi.