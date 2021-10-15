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15 Ekim 2021 Cuma 23:28:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 23:28:00

Beyrut'taki olaylarla ilgili 19 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde dün yaşanan olaylarla alakalı 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerini, dün başkent Beyrut'taki silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirdi.

Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verildi.

Bu kapsamda ilk soruşturma çerçevesinde olaylara karıştığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar hakkında bilgi verilmedi.

BEYRUT'TA DÜN YAŞANANLAR

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle dün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

Etiketler : Lübnan Beyrut lübnan hükümeti güvenlik güçleri
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