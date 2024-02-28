VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç: Darbe, milli irade hırsızlığıdır
Nijerya'da menenjit salgını: 20 öğrenci hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek'te resmi ziyaretlerde bulundu
Sisi duyurdu! Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz
Belçika, Ukrayna'ya 200 milyon euroluk mühimmat yardımı yapacak
"Kalbimizde millet sevgisiyle her şeye koşacağız"
28 Şubat 2024 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 20:35:00

Belçika, Ukrayna'ya 200 milyon euroluk mühimmat yardımı yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Ukrayna'ya 200 milyon euro değerinde mühimmat yardımında bulunacağını duyurdu.

Lahbib, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulunmak için Çekya'nın başlattığı inisiyatife ülkesinin destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya 200 milyon euroluk mühimmat yardımı yapılacağını ifade eden Lahbib, "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi aynı zamanda değerlerimize saygı duymak ve güvenliğimizi sağlamakla da ilgilidir" dedi.

Belçikalı Bakan, Ukrayna'ya desteğin süreceği mesajını yineledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, dün basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için ülkesi tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etmişti.

Bu ülkeler arasında bulunan Hollanda'nın 100 milyon euro destek sözü verdiğini belirten Fiala, Fransa'nın da finansal destekte bulunacağını aktarmıştı.

Etiketler : Belçika Dışişleri Bakanı Ukrayna Yardımı
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX