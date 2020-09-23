Lukaşenko, yemin töreninde gözdağı verdi! T-160'larla meydan okudu

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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:21:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 15:23:00

Belarus lideri Lukaşenko, yemin töreninde gözdağı verdi! T-160'larla Batılılara meydan okudu

Kaynak: İHA

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, seçimlerin ardından düzenlenen gizli yemin töreninde yine karşıtlarına meydan okuyan açıklamalarda bulundu. Lukaşenko “Bizim güçlü ve nitelikli bir ordumuz var. Ama en önemlisi bizim birkaç nesli yurtsever olarak kendi saflarımızda yetiştirmemizdir. Bugün Rus kardeşlerimiz ile birlikte dünyanın en güçlü ordularından biri olduğumuzu gösterdik. Herkese sınırlarımızın iyi korunduğunu göstermek için batı sınırı hattı boyunca Tu-160 stratejik füze taşıyıcılar ile uçuşlar yapılıyor” ifadesini kullandı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko yüzde 80.1 oy oranıyla kazanmasının ardından muhalefet, seçimlere hile karıştığını gerekçe göstererek protestolara başladı. Şiddete dönüşen protesto gösterileri devam ederken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün düzenlenen gizli törenle başkanlık yemini etti. Başkent Minsk’te bulunan Bağımsızlık Sarayı’nda önde gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bilim insanları, sanatçılar ve sporcuların katıldığı yaklaşık 300 kişinin karşısında Belarus Anayasası üzerine el basarak yemin eden Lukaşenko, törenin ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Belarus halkının yaşanan karmaşık dönemde yanında bulunduğunu ve birçok soruna göğüs gerdiğini ifade eden Lukaşenko, “Belarusluları bir kenara bırakamazdım. Bunu yapamam. Sadece siyasi tercihlerini değil aynı zamanda kendi kaderlerini, çocuklarının geleceğini devletin politikasına bağlayan, ülkeye ve halka bağlı kalan kişileri Belarus için böylesine zor bir dönemde terk etme hakkım yok. Onlar, pandemi tehdidine kahramanca karşı koyan, en iyi mesleki ve insani niteliklerini sergileyen, toplumun ayrıştığı dönemde aklıselimi koruyan kişiler. Devlet görevlileri ve üniformalı kişiler kararlılık, cesaret ve sağlamlık ortaya koydu” dedi.

BELARUS’TA RENKLİ DEVRİMLERE İZİN VERMEDİK

Lukaşenko konuşmasında daha önce Gürcistan ve Ukrayna’da gerçekleştirilen ayaklanma ve iktidar değişikliklerinin yöntemine atıfta bulunarak, “Belarus iktidarının gücünün, iktidara olan güvenin temelinde, en zor zamanlarda bile sosyal politikadan, sosyal devletten vazgeçmememiz yatıyor. Emeklilerin, çok çocuklu ailelerin, toplumun sosyal bakımdan kırılgan kesimlerinin desteklenmesi, her halükarda Belarus’un kartviziti olmaya devam edecek” şeklinde konuştu. Lukaşenko ülkesine dış müdahalelerin gerçekleştirilerek, Belarus halkının bu gibi girişimlere engel olduğunu söylerken muhalefet üyelerinin bu konuda hala durumun ciddiyetinin farkına varmadığını söyledi.

GÜÇLÜ ORDU VE RUSYA VURGUSU

Seçimlerin ardından Batılı ülkelere ve ülkedeki muhalefet hareketlerine karşı duran ve sadece Rusya’dan destek alan Aleksandr Lukaşenko törende Rusya ile ilgili önemli ifadeler kullanarak, “Bizim güçlü ve nitelikli bir ordumuz var. Ama en önemlisi bizim birkaç nesli yurtsever olarak kendi saflarımızda yetiştirmemizdir. Bugün Rus kardeşlerimiz ile birlikte dünyanın en güçlü ordularından biri olduğumuzu gösterdik. Bugün bu bağımsızlık topraklarda ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tatbikat yapılıyor. Aynı zamanda Belarus’ta ve Rusya’da yine eşi benzeri görülmemiş tatbikatlar sürüyor. Bu tatbikatların öncesinde hiç yeni silahlar kullanılmamıştı. Herkese sınırlarımızın iyi korunduğunu göstermek için batı sınırı hattı boyunca Tu-160 stratejik füze taşıyıcılar ile uçuşlar yapılıyor” dedi. Lukaşenko konuşmasını “Komşu ülkeler Polonya, Litvanya ve batılı ülkelere gözdağı verdi. Lukaşenko sözlerini ise ‘Çok yaşa Belarus’ diyerek sonlandırdı.

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