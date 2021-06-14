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14 Haziran 2021 Pazartesi 13:10:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 15:02:00

Başkan Erdoğan NATO Karargahı'nda! Dünya bu anlara kilitlendi!

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NATO Zirvesi'nin düzenlendiği karargaha gelen Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya uçtu. Burada hem zirveye katılacak olan Erdoğan, hem de dünya liderleri ile de kritik görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesinin yapılacağı Brüksel'deki NATO karargahına geldi.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

İLK GÖRÜŞME MACRON İLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüşmesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası konuşan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Libya ve Suriye'de sorunların çözümü için ortak çalışmayı görüştük" dedi.

NATO ülkelerinin liderlerinin zirve çerçevesinde ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

ERDOĞAN VE MERKEL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesi sona erdi.

GÖZLER SAAT 18.00'DE

Öte yandan tüm gözlerin çevrildiği tarihi görüşmenin saati de belli oldu. Anadolu Ajansı'ndan Hakan Çopur'un verdiği bilgiye göre Erdoğan-Biden arasındaki toplantı saat 18.00'de gerçekleşecek. Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşme sonrasında iki liderin de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar
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