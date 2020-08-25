  • BIST
    1111.18
  • Dolar
    7,3952
  • Euro
    8,7460
  • Altın
    459,7150
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan Türkiye'ye uçak teklifi: Ortak üretelim
Ece Uslu, İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı
Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta arttı
Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol al ...
Balıkesir'de tarlaya koyun girdi tartışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos İstanbul'da
Eski HDP'li Tuma Çelik, hem taciz etmiş hem tehdit! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
BAE ve İsrail arasında F-35 krizi: Abu Dabi üçlü zirveyi iptal etti
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silahıyla birlikte yakalandı
Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez eşi Kenan İmirzalioğlu ile dışarıda görüntülendi
İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Erol Bulut Tisserand'ı istiyor
Tunus'ta yeni kabine açıklandı
Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez konuşan Ebru Şallı: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Çakarlı şehir eşkiyası tutuklandı!
Kayseri'de şafak vakti DEAŞ operasyonu, 6 kişi yakalandı
BAE'yi sallayan Rana İbrahim: Türkiye ikinci vatanım
Rusya ile Balerus imzayı attı... Balerus'a hava savunma sistemi kurulacak
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, silahlı saldırıda ayağından yaralandı
Resmi Gazete'de yayımlandı... 100 kaymakam adayı alınacak
Trump Türkiye'ye minnettar! 'Başkan Erdoğan çok iyiydi'
New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı
25 Ağustos 2020 Salı 09:53:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 10:00:00

BAE ve İsrail arasında F-35 krizi: Abu Dabi üçlü zirveyi iptal etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin Cuma günü İsrail ve ABD ile üçlü görüşmesini iptal ettiği iddia edildi.

Axios internet sitesinin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ile BAE arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" yönelik varılan anlaşmanın ardından, BAE'den sürpriz bir adım geldi.

BAE, Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 konusunda yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkmasının ardından, cuma günü yapılacak İsrail-ABD-BAE üçlü toplantısını iptal etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın İsrail ve BAE'li mevkidaşlarını BM'de bir toplantıya çağırdığını anımsatan kaynaklar, Netanyahu'nun F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE'nin İsrail'e bir mesaj göndermek için bu toplantıyı iptal ettiğini belirtti.

Kaynaklar, toplantının iptaline ilişkin Craft ve Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından 18 Ağustos'ta İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." ifadesine yerilmişti.

POMPEO, BAE'YE F-35 SATIŞI İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

Öte yandan bugün İsrail'de bir araya gelen Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ortak basın toplantısında F-35 konusu gündeme gelmişti.

Pompeo ise BAE'ye F-35 satışına açık kapı bırakarak,"ABD'nin (İsrail’in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER