  • BIST
    1317.86
  • Dolar
    7,9589
  • Euro
    9,4648
  • Altın
    465,4140
İstanbul
9 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki
Azerbaycan'ın zaferi ABD'yi alarma geçirdi!
ABD'li uzmandan Libya açıklaması: Savaşı Türkler kazandı
Trump'tan Biden'a yeşil ışık: Geçiş süreci başlatıldı
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
DSÖ aşı çalışmalarından memnun! Tünelin ucundaki ışık göründü
FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine tanınan sürede sokağa çıktı
İspanya'da yolcu uçağı alev aldı
Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...
'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu
Joe Biden ekibini belirledi! İşte dikkat çeken isimler
'Bir Başkadır' IMDb'de fırtınalar estiriyor
Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması
İrini Operasyonu, Türk gemisine yönelik denetimin Türkiye'nin izni olmadan yapıldığını kabul etti
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 262 bini geçti
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine hukuk dışı arama!
24 Kasım 2020 Salı 09:50:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 09:50:00

Azerbaycan'ın zaferi ABD'yi alarma geçirdi: Çin ve Rusya bu taktiği kullanabilir

ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarını geri almak için karşı harekata geçerek kısa sürede büyük bir zafer elde ettiği operasyonu mercek altında aldı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarını geri almak için karşı harekata geçerek kısa sürede büyük bir zafer elde ettiği operasyonu mercek altında aldı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin İkinci Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı.

KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.

KEŞFİN YANI SIRA İMHA İÇİN DE KULLANILDI

General, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları ve "kamikaze drone'larını" Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi.

ÇİN VE RUSYA BU TAKTİĞİ KULLANABİLİR

İsmini açıklanmasını istemeyen ABD'li general 'Bu taktik, Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle, ABD ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır.' dedi.

Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak

Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
Şarkıcı Edis kampa girdi...

Şarkıcı Edis kampa girdi...
Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat ortaya çıktı

Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat ortaya çıktı
Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı

Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı
Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?

Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü
‘Sol Yanım' başlıyor

‘Sol Yanım' başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER