Azerbaycan'ın zaferi ABD'yi alarma geçirdi: Çin ve Rusya bu taktiği kullanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarını geri almak için karşı harekata geçerek kısa sürede büyük bir zafer elde ettiği operasyonu mercek altında aldı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.



Yeni Şafak'ta yer alan haberde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin İkinci Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı.

KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.

KEŞFİN YANI SIRA İMHA İÇİN DE KULLANILDI

General, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları ve "kamikaze drone'larını" Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi.

ÇİN VE RUSYA BU TAKTİĞİ KULLANABİLİR

İsmini açıklanmasını istemeyen ABD'li general 'Bu taktik, Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle, ABD ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır.' dedi.