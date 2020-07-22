Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi
Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.
Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.
Ermənistana məxsus növbəti taktiki PUA məhv edilibhttps://t.co/0n2VGFWAg2 pic.twitter.com/JMyQSQd5iA— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) July 22, 2020
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