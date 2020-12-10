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10 Aralık 2020 Perşembe 13:49:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 13:49:00

Avrupalı siyasetçiden 15 Temmuz itirafı: Türkiye'nin tutumu hiç takdir edilmedi

Kaynak: AA

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Eski Alman Milletvekili Todenhöfer AB'nin Türkiye'ye yaptırım düşüncesini "saçmalık" olarak nitelendirirken üst ve adil bir kurum tarafından karar verilmesi halinde en fazla yaptırımın, uluslararası hukuka aykırı savaşları sebebiyle ABD ve Avrupa ülkelerine uygulanması gerektiğini belirtti.

Eski Alman Milletvekili Todenhöfer AB'nin Türkiye'ye yaptırım düşüncesini "saçmalık" olarak nitelendirirken üst ve adil bir kurum tarafından karar verilmesi halinde en fazla yaptırımın, uluslararası hukuka aykırı savaşları sebebiyle ABD ve Avrupa ülkelerine uygulanması gerektiğini belirtti.

Todenhöfer, bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik düşüncelerin bulunmasının hatırlatılması üzerine, “Bunu saçmalık olarak görüyorum. Türkiye'ye sert öğretmenler gibi davranma biçimimizin tamamen adaletsiz olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU HİÇ TAKDİR EDİLDMEDİ"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Todenhöfer şunları söyledi:

 “Bunu daha önce de yazdım. Türkiye'nin, askeri darbe girişiminden dolayı nasıl dramatik durumda bulunduğu her zaman göz ardı edildi. Aşırı sağcıların Almanya'da bir askeri darbe yapmalarını ve başarının eşiğinde olduğunu bir düşünün. Burada Türkiye'nin tutumu hiç takdir edilmedi." 

"NAZİ ALMANYASI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ HOŞUMUZA GİTMEDİ"

Todenhöfer, Türkiye'ye her konuda eleştirel bakıldığını vurgulayarak şunları ifade etti:

 “Türkiye, dünyadaki tüm ülkeler gibi, hoşumuza gitmeyen şeyler de söylüyor ve yapıyor olabilir. Türk siyasetçilerin Almanya ve Nazi Almanyası hakkında söyledikleri hoşumuza gitmedi. Ancak Türkler de aynı açıklamaların ondan kısa bir süre önce Claudia Roth ve diğer Alman siyasetçiler tarafından yapılmasından hoşlanmamıştı." 

Todenhöfer, Türk-Alman ilişkilerinin sıkıntıya girmemesi için iki tarafın da daha yumuşak bir dil kullanması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ KANDIRDIK"

Türkiye'nin Almanya’nın en önemli stratejik ortağı olması gerektiğinin altını çizen Todenhöfer, "Sonuçta Arap dünyasının ve Orta Doğu'nun sorunlarını gördüğümüzde, var olan tüm fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin en önemli stratejik ortağımız olması gerektiğinin farkına varmamız lazım." ifadesini kullandı.

Todenhöfer, iki tarafın da birbirine yaklaşması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak güçlü olanın, ki Avrupa şu an güçlü pozisyonda, ilk adımı atması lazım. Ayrıca 40 yıl veya daha fazla AB'ye girmesi konusunda söz verdiğimiz Türkiye'yi sürekli beklettik, kandırdık. Bunların hepsi büyük bir rol oynuyor."

1972-1990 yıllarında CDU milletvekilliği yapan, daha sonra gazeteci olarak da çalışan Todenhöfer'in Orta Doğu ile ilgili çok sayıda kitabı bulunuyor. 80 yaşındaki Tödenhöfer, geçen ay CDU'dan ayrılarak "Team Todenhöfer" adlı bir parti kurduğunu açıklamıştı.

Etiketler : 15 TEMMZ AVRUPA DARBE TÜRKİYE
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