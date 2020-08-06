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06 Ağustos 2020 Perşembe 00:59:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 00:59:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümler arttı

Kaynak: AA

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Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 435'e, Lübnan'da 68'e yükselirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1283 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 435'e, vaka sayısının da 28 bin 500'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 19 bin 994 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 355 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 68, vaka sayısının 5 bin 417 olduğunu, 1870 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığı, 17 kişide daha virüs tespit edildiğini, 6 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece vaka sayısının 1601'e, iyileşen hasta sayısının da 1233'e yükseldiğinin belirten bakanlık, ülkede şu ana kadar Covid-19 kaynaklı can kaybının 51 olduğunu hatırlattı.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 1231'e yükseldiğini belirten Cabir, iyileşen hasta sayısının ise 1160'a ulaştığını söyledi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 11 olduğu bildirilmişti.

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