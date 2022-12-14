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14 Aralık 2022 Çarşamba 21:34:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 21:34:00

Almanya F-35 tipi savaş uçağı alımı için sözleşme imzaladı

Kaynak: AA

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, F-35 tipi savaş uçağı alımı için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lambrecht, Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ile Alman ordusu için silah ve teçhizat alınımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Federal Meclisin bütçe komisyonunda Alman ordusu için 13 milyar avroluk bütçeye onay verdiğini belirten Lambrecht, bununla telsiz, askeri kar araçları ve piyade tüfeklerinin alınacağını belirtti.

Lambrecht, F-35 savaş uçakları için sözleşme imzalandığına da işaret ederek, "Bugün de çok önemli bir karar için bir adım daha attık. Sözleşmeler imzalandı. Konu tornado savaş uçaklarının yerine gelecek F-35'lerin satın alımıyla ilgili." dedi.

Alman hükümetinin F-35'lerin alımına 9 ay önce karar verdiğini aktaran Lambrecht, 9 ay içinde bu projenin imzalanması durumuna getirildiğini kaydetti.

Lambrecht, bundan sonra da Alman ordusunun ihtiyaçlarının giderilmesine devam edeceklerini dile getirdi.

Genelkurmay Başkanı Zorn da Lambrecht'in açıkladığı alımların hükümetin Alman ordusu için ayırdığı 100 milyar avroluk fonun kullanılması için bir başlama noktası olduğunu belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Gerhartz da F-35'lerin dünyanın en modern savaş uçakları olduğunu belirterek, "Birçok NATO ortağımız aldı. Diğerleri de takip edecek. Bu, ittifakta gerekli olan işbirliğine olanak sağlayacak." dedi.

Gerhartz bu sözleşmeyle sadece savaş uçaklarının değil, yedek parçaların ve mühimmatın da alınacağını kaydetti.

Almanya'nın aldığı F-35'lerin 2028'de göreve hazır olacağını aktaran Gerhartz, pilotların 2026'da ABD'de eğitim almaya başlayacağını, pilotlar ve uçakların 2027'de Almanya'ya getirileceği bilgisini paylaştı.

Federal Meclis Bütçe Komisyonu daha önce aralarında F35 savaş uçaklarının, HK416 tipi piyade tüfeği ve telsiz gibi bir dizi silah ve teçhizat alınmasına yeşil ışık yakmıştı.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI SATIN ALMA PLANI PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan bir grup aktivist, hükümetin F-35 savaş uçağı satın alma planını protesto etmek amacıyla parlamentonun önünde toplandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve bakanları tasvir eden maskeler takan aktivistler, uçak anlaşmasını protesto eden pankartlar taşıdı ve bir F-35 savaş uçağı maketini çöp kutusuna attı.

Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler adlı oluşumdan Xanthe Hall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın, ABD'nin Lockheed Martin şirketinden satın alacağı uçağın nükleer silah taşımak için kullanılabileceğini söyledi.

Hall, "İnsanların neler olup bittiğini anlaması bizim için önemli ve tabii ki parlamentodakilerin, pek çoğumuzun gerçekten bu nükleer bombacıyı (F-35) istemediğimizi anlamalarını sağlamak istiyoruz ve anlaşma için verilen milyarlarca avronun daha iyi bir şey için kullanılabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Ayrıca, nükleer savaş gerilimine karşı uyarıda bulunan pankartlar taşıyarak parlamento önünde gösteri düzenleyen Greenpeace aktivistleri, milletvekillerini hükümetin F-35 savaş uçağı alımına karşı çıkmaya çağırdı.

Almanya'daki Amerikan askeri üslerindeki bombalara atıfta bulunan bir aktivist de "Almanya'nın nükleer bombası yok ancak ABD'nin burada nükleer bombası bulunuyor." şeklinde konuştu.

Aktivist, Almanya'nın satın aldığı F-35 savaş uçaklarının NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemesi çerçevesinde nükleer bomba taşıyacağını kaydetti.

Etiketler : Almanya F-35 tipi savaş uçağı Meclis
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