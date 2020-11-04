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04 Kasım 2020 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 22:27:00

Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

Kaynak: AA

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un pazartesi akşamı bir araya geldiği yabancı ülkenin delegasyondaki bir üyeye COVID-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın bu konuda bugün bilgilendirilmesi üzerine Maas, Roth ve toplantıya katılan bakanlık çalışanlarının doktor kararıyla karantinaya girdiği belirtildi.

Maas’ın karantinadaki süreyi Brandenburg eyaletindeki evinde geçireceği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'na yapılan ilk PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Maas’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bugün Berlin'de yapacağı görüşmenin ertelendiği duyurulmuştu.

Maas, eylülde yakın korumasının COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Bakan Maas Nikos Dendias
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