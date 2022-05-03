Ziyaret krizi sürüyor!

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03 Mayıs 2022 Salı 07:29:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 07:29:00

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya gitmiyorum

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 69. güne girdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 69. gününe girdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez' denmesi olamaz." ifadesini kullandı.

"Ukrayna ordusuna desteğimiz sürecek"

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

Scholz, Ukrayna ordusuna desteğin süreceğini ifade etti.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

23:16 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini fakat şu an için böyle bir planın olmadığını ifade etti

23:15 Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği füze saldırısından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22:26 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Etiketler : Olaf Scholz rusya ukrayna almanya
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