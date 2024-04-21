Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü
Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Netanyahu, Şansölye Scholz'a bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Scholz da gerilimin tırmanmasının ve bölgedeki yangının genişlemesinin engellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyinde hükümet ve devlet başkanlarının İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Alman hükümetinin G7 ve AB ülkeleriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.
- Lübnan'dan yapılan SİHA saldırısıyla yaralanan İsrailli subay öldü
- Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü
- İsrail soykırıma doymuyor: Katliama onay verildi
- Lübnan'dan yapılan SİHA saldırısıyla yaralanan İsrailli subay, günler sonra öldü
- Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail'e füze saldırısı
- Çin'den kritik Pasifik açıklaması