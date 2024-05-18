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18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:00:00

Zeytinburnu açıklarındaki gemide 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: DHA

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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, 8 milyon 767 bin 572 lira 41 kuruş değerinde, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gemi Takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda, riskli olarak değerlendirildi.

Geminin, Liman Tek Pencere Sistemi'nde gu¨mru¨k geliş bildiriminin boş olarak onaylanmasına rağmen, yapılan arama sonucunda, geminin zincirlik bölu¨mu¨nde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında toplam 144 bin 280 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İncelemede, kaçak sigaranın piyasa değerinin 8 milyon 767 bin 572 lira 41 kuruş olduğu belirlendi.

Gemideki şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : ticaret bakanlığı gemi kaçak sigara
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