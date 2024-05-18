Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gemi Takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda, riskli olarak değerlendirildi.

Geminin, Liman Tek Pencere Sistemi'nde gu¨mru¨k geliş bildiriminin boş olarak onaylanmasına rağmen, yapılan arama sonucunda, geminin zincirlik bölu¨mu¨nde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında toplam 144 bin 280 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İncelemede, kaçak sigaranın piyasa değerinin 8 milyon 767 bin 572 lira 41 kuruş olduğu belirlendi.

Gemideki şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.