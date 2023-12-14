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14 Aralık 2023 Perşembe 15:51:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 15:51:00

Alman ordusu 82 tane helikopter siparişi verdi

Kaynak: AA

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Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), Airbus Helicopters ile 82 adetlik çok rollü H145M helikopteri satın almak üzere sözleşme imzaladığı bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, Alman Silahlı Kuvvetleri, 62 kesin sipariş, 20 opsiyon olmak üzere toplam 82 adetlik H145M için Airbus Helicopters satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, aynı zamanda 7 yıllık destek hizmetlerini de içeriyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin 82 adetlik yeni siparişi, Airbus Helicopters'in H145M helikopterleri için şimdiye kadarki en büyük siparişi olarak kayıtlara geçerken, söz konusu siparişe ilişkin teslimatların gelecek yıl başlaması ve 2028 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

H145M'ler Alman ordusunun ağır Tiger saldırı helikopterleri filosunun yerine geçecek.

Etiketler : almanya helikopter sipariş
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