"Minsk Grubu'na ihtiyaç yok"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'nda yaptığı konuşmada AGİT Minsk Grubu'na değindi. Aliyev Minsk Grubu'na ihtiyaç olmadığını belirterek "Artık Minsk Grubuna ihtiyaç yok. Minsk Grubu'na zaten veda ettik ama ne yazık ki Ermenistan ve diğerleri onu canlandırmak istiyor, mümkün değil, zaten ölü" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasında şunları söyledi;

"AGİT, 1992'de bu çatışmaya bir çözüm bulması, yani işgale son vermesi gereken Minsk Grubu'nu kurdu. Ama tam tersine, Minsk Grubu bu işgalin sonsuza kadar sürmesini isteyenlerin elinde bir araç haline geldi. Ve şimdi Azerbaycan sorunu çözdü, işgale son verdi, askeri ve siyasi yollarla toprak bütünlüğünü yeniden sağladı. Artık Minsk Grubuna ihtiyaç yok. Minsk Grubu'na zaten veda ettik ama ne yazık ki Ermenistan ve diğerleri onu canlandırmak istiyor, mümkün değil, zaten öldü. Biz de işgalden acı çekmiş bir ülke olarak açıkça söylüyoruz;

AGİT'in Minsk Grubu hakkında daha fazla spekülasyon sadece ters etki yapmakla kalmaz, aynı zamanda bölgemizde olası barış için de yıkıcı olur."