Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'da Taliban'ın sorumlu tutulduğu bombalı saldırı gerçekleşti. Bomba yüklü araçla sivillerin hedef alındığı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Logar vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kurban Bayramı için alışverişe çıkan sivilleri hedef aldığını söyledi.
Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Aryen, 30 sivilin ise yaralandığını ifade etti.
Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Taliban ise saldırıyla hiçbir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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