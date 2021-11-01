ABD DEAŞ'a terörist yetiştirdi

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01 Kasım 2021 Pazartesi 12:05:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 12:16:00

ABD'nin eğittiği asker ve istihbaratçılar DEAŞ'a katıldı

Kaynak: star.com.tr

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Taliban uzun süredir Washington'u DEAŞ'ı finanse etmekle suçlarken yeni gelişmeler durumu ispat eder nitelikte. ABD tarafından eğitilmiş Afgan askeri ve istihbarat görevlilerinin, Taliban'la savaşmak için terör örgütü DEAŞ'ın saflarına katıldığı bildiriliyor.

Taliban'ın ağustos ayında ülkeyi yıldırım hızıyla yeniden ele geçirmesinden önce ABD, Afganistan ordusunu silahlandırmak ve eğitmek için 88 milyar dolar harcadı.

Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra, ABD'nin eğittiği ve iş birliği yaptığı personele af sözü vermiş olsa da, bu personelden bazılarının intikamın için teröristlere yardım ettiği belirtiliyor.

ABD basınından Wall Street Journal'a göre , şu an sayıları az olsa da, giderek artan eski Afgan askeri ve casusu, şu anda Taliban yönetimine saldıran DEAŞ'a katılıyor.

Terör örgütünün Afganistan'daki hücresi DEAŞ/Horasan da, ABD tarafından eğitilmiş bu askerleri seve seve kabul ediyor. Wall Street Journal'ın konuştuğu eski güvenlik yetkilileri ve Taliban üyelerine göre, Batı destekli eski yönetimden bazı görevliler maaş için, diğerleri ise Taliban'a karşı katıldılar.

Eski İstihbarat Sefi Rahmatullah Nabil gazeteye verdiği demeçte, "Direniş olsaydı direnişe katılırlardı. Şu an için DEAŞ Taliban haricindeki bir silahlı gruptur.' diyerek, iddiaları doğruladı.

Başlangıçta Taliban tarafından bastırılan DEAŞ hücreleri, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından harekete geçti. Ağustos ayında Kabil Havaalanı'nın dışında yaklaşık 200 Afgan ve 13 ABD askerini öldüren bir bombalı intihar saldırısı gerçekleştirdi.

ABD'nin desteklediği 300.000 kişilik Afgan ordusunun, teröristlere katılması göz önüne alındığında, bu yeni militanların örgüte ne tür "istihbarat toplama ve savaş teknikleri" öğreteceği belli değil.

ABD RESMEN DEAŞ'A TERÖRİST YETİŞTİRDİ

Bununla birlikte, ABD tarafından finanse edilen bu savaşçıların, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasından sonraki aylar içinde DEAŞ gibi bir terör grubuna geçmeleri, stratejik bir hata gibi görünse de, arkasında kasıtlı ve planlı bir düzeneğin olduğu da bir kenara atılamaz.

ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin ardından birkaç yıl sonra, DEAŞ'a düzenli bir militan akışı sağlandığı da göz ardı edilemez.

Daha da ilginç olanı ise, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, geçen hafta Senato'ya, DEAŞ'ın Horosan grubunun altı ay içinde Afganistan'dan Batı'ya saldırabilecek kapasiteye sahip olabileceğini söyledi. Ancak, eğittikleri adamların DEAŞ'a katılmasına ilişkin konuya değinmedi.

Etiketler : abd deaş ABD Savunma Bakanlığı suriye
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