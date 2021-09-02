VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar ve ekibi TİHA başarısını böyle kutladı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz katılım
Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor
Tüm projeleri Türkiye ile yapmak istiyoruz
Komşuda büyük panik! Bombalar gözlerini korkuttu!
Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar vurgusu
İmamoğlu sessiz! İSPARK turnusol kağıdı
ABD'de Taliban çıkmazı! Toplantıda ters düştüler
'Yendik' demişlerdi, küresel tehdit oldu
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
ABD'li senatörün küstah çıkışına Tatar'dan sert tepki
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si
Dizisi devam edecek
Alişan'ın acısını paylaştılar
Kıl dönmesi küçük bir kızarıklık gibi başlar
Aşure ile gelen 6 fayda
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Pandemi çocuklarda miyopi hızını arttırdı
Hakkari'de orman yangını yoğun şekilde sürüyor
Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar
Bakan Koca 'PCR testi'nde 6-Eylül'e işaret etti
Başkan Erdoğan: Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu
02 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 09:32:00

ABD'li uzmanlardan 'DEAŞ-HORASAN' analizi: 'Yendik' demişlerdi, küresel tehdit oldu

ABONE OL

ABD'li savunma uzmanları, 2019'da ‘yenildiği' ilan edilen DEAŞ-H'yi analiz etti. Afganistan-Pakistan sınırındaki coğrafi avantajı kullanan örgüt bölgedeki bütün radikal unsurların çekim merkezi oldu.

ABD merkezli küresel savunma dergisi Defense One'da, ABD'nin önde gelen iki uzmanı tarafından Afganistan'daki en büyük tehlikelerden birisi olan DEAŞ-Horasan (DEAŞ-H) masaya yatırıldı. Uzun yıllardır örgütü inceleyen uzmanlar, son olarak 182 insanın hayatını kaybettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki saldırıyı üstlenen DEAŞ-H'nin Afganistan'da yıllar içinde nasıl yükseldiğini, "yenildi" denildiği anda Amerikan istihbarat örgütleri arasındaki farklı düşünceler ve örgütün yeniden konumlanması sayesinde nasıl küresel bir tehdit haline gelmeye başladığını tüm detaylarıyla anlattılar.

Uzmanlara göre ideolojik farklılıkları bulunan Taliban ve DEAŞ-H arasında yakın bir gelecekte yüksek seviyeli çatışmalar yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

YENİLDİĞİ İLAN EDİLDİ

Akşam'ın haberine göre, ABD ordusunun subaylarını yetiştiren West Point Askeri Akademisi'nde terörizm uzmanı olan Amira Jadoon ve DEAŞ'ı uzun yıllardır inceleyen ve yorumlayan George Washington Üniversitesi'nden Andrew Mines'in ortak analizinde DEAŞ-H'nin, Suriye ve Irak'ta eski gücünü kaybetmiş olan DEAŞ'ın diğer kolları tarafından tanındığı ifadesine yer verildi. 2015 Ocak'ında kurulan örgütün kısa süre içerisinde Afganistan'ın kuzey ve kuzeydoğusundaki birçok bölgede hakimiyet kurduğu ve Afganistan ile Pakistan'da terör faaliyetleri sürdürdüğü bilgisine yer verildi. DEAŞ-H'nin başta Taliban olmak üzere diğer terör örgütleriyle yaşadığı çatışmalarda büyük yara aldığı, 2019'da Afganistan'da "yenildiğinin" ilan edildiği ifade edildi.

KABİLELERLE İTTİFAK

Uzmanlar, 2019'dan sonra DEAŞ-H'nin, eski Taliban üyeleri ve Özbekistan'daki radikal dini hareketlerden çok sayıda eleman devşirmeye başladığını, Afganistan'ın güneyindeki Nangarhar Eyaleti'nde hakimiyet kurduğunu kaydetti. Bu eyaletin Pakistan sınırında bulunması ve El-Kaide'nin eski kalesi olan Tora Bora'ya yakın olması örgütün avantajına dönüştü. Örgütün coğrafi avantajı sayesinde çok sayıda yeni eleman ve paraya ulaştığını belirten uzmanlar Afganistan ve Pakistan'daki birçok önemli kabile ile ittifak kurduğunu ifade etti.

TALİBAN, DEAŞ-H'YE GÖRE 'KİRLİ ULUSALCI'

DEAŞ-H'ye göre Taliban "kirli ulusalcılar" olarak görülüyor. 'Küresel halifelik hedefi yerine Afganistan sınırları içinde hükümet çıkarlarını korumaya çalışan Taliban' ile DEAŞ-H'nin ideolojik bir çatışması bulunuyor. Her iki uzman da DEAŞ-H ve Taliban arasında yüksek seviyeli bir çatışma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

HEDEFLERİ ASYA'DA HAKİMİYET KURMAK

Uzmanlar DEAŞ-H'nin Irak ve Suriye'deki ana DEAŞ örgütünden 100 milyon doların üzerinde yardım almaya başladığını, örgütün ana amacının Orta Asya'da ve Doğu Asya'da DEAŞ hakimiyeti kurmak olduğunu ifade ediyorlar. Son dönemde Afganistan'daki kentli genç nüfusun ve eski ya da deneyimli terör örgütü üyelerinin de DEAŞ-H'ye yöneldiğini belirtiyorlar.

CIA tehlikeyi fark edemedi

Uzmanlara göre, ABD'de 2015 yılındaki istihbarat raporlarında bütünüyle yok sayılan DEAŞ-H hakkında ABD ordu istihbaratı, Beyaz Saray'ı defalarca kez örgütün ileride oluşturacağı tehlikeye karşı uyardı. Ancak CIA tehlikenin küresel bir boyuta ulaşamayacağını ve büyütülmemesi gerektiğini raporladı.

Etiketler : Defense One abd deaş abd ordusu Irak ve Suriye
Merve gitti Deniz geldi

Merve gitti Deniz geldi
‘Kuruluş Osman' güçleniyor

‘Kuruluş Osman' güçleniyor
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Bodrum'dan İstanbul gecelerine

Bodrum'dan İstanbul gecelerine
Yeni albüm habercisi şarkı

Yeni albüm habercisi şarkı
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Kaçak'la dijitalde

Kaçak'la dijitalde
Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor
1500 kişilik coşku

1500 kişilik coşku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER