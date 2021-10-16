AB'de büyük kavga

Avrupa Parlamentosu heyetinin "yolsuzlukla mücadele" ve "basın özgürlüğü" konularında araştırmalar için AB dönem başkanlığını yapan Slovenya'yı ziyaret etmesi, birlikte çatlak yarattı. Gerilimin fitilini ateşleyen, AP heyetiyle görüşmeyi reddeden Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşması oldu. "AB Parlamentosu'ndaki bilinen 226 Soros kuklasından 13'ü" yazısıyla paylaşılan fotoğraftaki kişiler arasında, Slovenya'yı ziyaret eden heyetin başkanlığını yapan Hollandalı parlamenter Sophie in't Veld, kırmızı bir okla işaret edildi.

PROVOKASYONU DURDUR

Sağcı görüşleri ve eski ABD Başkanı Trump'a desteğiyle bilinen Jansa'nın paylaştığı mesajı silmesi tansiyonu düşürmedi. Fotoğrafta yer alan AP milletvekillerinden bazılarının şu anda parlamentoda olmadığı, birinin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Jansa'ya provokasyonlarını durdurması çağrısında bulunuyoruz. Bu meclisin üyelerine yapılan saldırılar Avrupa vatandaşlarına yapılmış saldırılardır." ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Jansa'ya AB konseyine saygı çağrısı yaptı. Paylaşımlarını sürdüren Slovenya Başbakanı ise AP Başkanı Sassoli'ye hitaben "Slovenya sömürge değildir." diye seslendi. Avrupa Birliği kurumları arasındaki gerilime Hollanda da katıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin kınama mesajı yayımladığı Slovenya lideri Janez, yine yüksek tondan yanıt verdi. Rutte'ye seslenen Janez, Hollanda'da temmuz ayında silahlı saldırıda öldürülen bir gazeteciyi hatırlatarak "Gazetecilerinizi sokaklarda öldürülmekten koru" dedi.