  • BIST
    1562.46
  • Dolar
    7,5265
  • Euro
    8,9766
  • Altın
    418,2400
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten derin operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç satışlarında yeni dönem
Doğum Temmuz'da
Düğün arabası traktör
Miray'ın bambaşka dönüşü
Gerçekliğimle örnek olacağım
Aliyev, vahşeti video ile gösterdi: Kimi savunduğunuza bakın!
ABD'den İran'a 'savaş' mesajı: Cevap vermeye hazırız
Uyutmayan hastalık: Hipnofobi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mart
Dışişleri Bakanlığı'ndan OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla
Başkan Erdoğan: Mevcut uygulama bir süre daha devam edecek
Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı
Türkiye'de vaka sayısı 15 bini geçti
Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı
Başkan Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Başkan Erdoğan açıkladı! Yerli aşıda önemli gelişme
Barajlarda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi
Türk ve Bahreynli iş insanları iş birliği fırsatları için bir araya gelecek
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Genç Küresel Liderler Listesi'nde
Kökten yasak geliyor!
İstiklal Caddesi geçici süreyle kapatıldı
16 Mart 2021 Salı 07:48:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 07:48:00

ABD'den İran'a 'savaş' mesajı: Cevap vermeye hazırız

ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran ile savaşmak istemedikleri ancak gerekirse cevap vermeye hazır olduklarını belirtti.

Son iki yılda İran üzerinde maksimum baskı politikası izlediklerini vurgulayan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ncak Joe Biden yönetiminin bu yöntemi değerlendirme içinde olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre Lübnan'da LBC televizyonuna konuşan McKenzie, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı operasyonlarını "saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi.

"İran'ın vekalet savaşlarını yürütenler tarafından Irak'taki güçlerimize yapılan operasyonlar, büyük ihtimalle saldırgan bir eylem." diyen McKenzie, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili intikam tehdidine karşı Amerikan kuvvetlerinin cevap vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

McKenzie, bölge sularında yapılan ticaretin selametini sağlamak üzere sürekli icraat içinde olduklarını kaydetti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada da McKenzie'nin ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea eşliğinde Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya geldiği belirtildi.

Etiketler : abd iran savaş
Yapım şirketi arayışında

Yapım şirketi arayışında
Komedi oyuncusu algısından kurtuldu

Komedi oyuncusu algısından kurtuldu
Yeni şarkılar geliyor

Yeni şarkılar geliyor
Bir yıl sonra yine aynı yerde

Bir yıl sonra yine aynı yerde
Ücret eşitsizliği var

Ücret eşitsizliği var
Afrikalı çocukları sevindirdi

Afrikalı çocukları sevindirdi
O Ses sonrası single

O Ses sonrası single
Berrak ile arkadaşız

Berrak ile arkadaşız
Online tiyatroya devam

Online tiyatroya devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER