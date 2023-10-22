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22 Ekim 2023 Pazar 20:25:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 20:25:00

ABD'den Irak'taki personellerine 'ülkeden ayrılın' talimatı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'ndaki personeline "ülkeden ayrılması" talimatı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyararak, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'nda kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsler hedef alınmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'a olan seyahat uyarısı seviye 4'e yükseltilerek, ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Açıklamada, ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle geçtiğimiz cuma günü Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği ifade edildi.

Etiketler : IRAK ABD ELÇİLİĞİ KAPANMA
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