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18 Şubat 2021 Perşembe 19:33:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 19:33:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 517 artarak 502 bin 555'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 70 bin 72 artış ile 28 milyon 454 bin 533'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 517 artarak 502 bin 555'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 598 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 340 milyon 263 bini geçti.

ABD medyasının temel aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 27 milyon 828 bin 165, hayatını kaybedenlerin sayısı 490 bin 718 olarak tespit edildi.

- EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

"Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de California eyaleti 3 milyon 492 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 583 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 844 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 47 bin 916 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 950 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 979 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 72 milyon 423 bini, toplam aşı yaptıranların ise 56 milyon 281 bini geçtiğini kaydetti.

CDC'nin internet sitesinde güncellenen yeni rakamlara göre, ABD'de 40 milyon 268 binden fazla kişiye ilk doz, 15 milyon 471 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Etiketler : ABD Kovid-19 aşı Salgın
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