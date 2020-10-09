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09 Ekim 2020 Cuma 21:24:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 21:24:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi

Kaynak: AA

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 57 bin 951 artışla 7 milyon 838 bin 537'ye çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 928 artarak 217 bin 817'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 26 bini, yapılan test sayısı da 115 milyon 392 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 845 bin 767 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 824 bin 812 vakayla Teksas ve 726 bin 13 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 363 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 908 bini geçen vakayla Hindistan ve 5 milyon 29 bin vakayı geride bırakan Brezilya izliyor.

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