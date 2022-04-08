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08 Nisan 2022 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 18:20:00

ABD'de Kovid-19: Can kaybı 984 bin 571'e çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 984 bin 571'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 289 bin 264 olarak kayıtlara geçti.

Salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı.

VAKA VE CAN KAYBINDA İLK SIRADA CALİFORNİA VAR

California, 9 milyon 121 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 745 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 247 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 594, Florida'da ise 73 bin 496 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,9'una en az bir doz, yüzde 69,8'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,8'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyona yakın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : ABD Kovid-19 California
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