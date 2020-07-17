  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8626
  • Euro
    7,8519
  • Altın
    399,4200
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
İtalya'da KOVID-19 vaka sayısı 243 bin 967'ye yükseldi
Şehit eşi: Dik duracağım, oğluma da bakacağım
Aydın'da maske cezası kesilen genç 1 gün sonra koronavirüse yakalandı
Tekirdağ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı
Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar
İletişim Başkanlığından 'yeni bina' iddialarına yanıt: Art niyetli çabalar beyhude kalacak
Komandolar Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini bir bir imha ediyor
Maske cezasından bir gün sonra Covid-19'a yakalandı
Türk üniversitesi su kirliliğini uydudan takip edebilen sistem geliştirdi!
Polis sahte parayı anlama yollarını anlattı
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 141 bini aştı!
Bakan Pakdemirli 2020 yılı fındık rekolte miktarını açıkladı
Tolunay ve İleyda Çifti: Hayvanlara yapılan şiddetin cezası ağırlaştırılmalı
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
Engelli gencin bisikleti çalındı, polislerimiz yenisini aldı
Şırnak tek yürek oldu... HDP önünde toplanan STK'lardan teröre tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Brüksel'de protesto edildi
Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
Arıların balla yazdığı 'Allah' yazısı
Lüks oteller yüksek tedbirlerle kapılarını açıyor
Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar süratle devam ediyor
Türk bilim insanları kanserle savaşacak 'uyuyan hücrelerin' şifrelerini keşfetti
Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu
17 Temmuz 2020 Cuma 17:32:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 17:32:00

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 141 bini aştı!

ABONE OL

"Worldometer" internet sitesinde yer alan verilere göre ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 141 bin 150'ye yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 14 bin 738 vakayla Brezilya, 1 milyon 11 bin 787 vakayla Hindistan ve 759 bin 203 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 431 bin 380 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 518 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 365 bine yakın vakayla California ile 316 bine yakın vakayla Florida takip ediyor. ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 45 milyon 718 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 680 bini geçti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER