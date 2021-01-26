ABD tarihinde bir ilk! Janet Yellen Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu
ABD Senatosunun, Hazine Bakanlığına aday gösterilen eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay vermesiyle ülke tarihindeki ilk kadın Hazine Bakanı Yellen oldu.
ABD tarihinde bir ilk yaşandı. Bakan olması için 84 senatörün oyunu alan Janet Yellen , ülke tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı oldu.
AA'da yer alan haberde Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.
Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.
Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.
- ABD tarihinde bir ilk!
- Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti
- Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
- Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
- Fransız gazeteci 'görülmemiş barbarlık' deyip Fransa'yı eleştirdi: Tek kelimeyle utanç kaynağı
- ABD'nin terör listesine alma kararı Husilerin askeri tırmanışını engelleyemedi