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26 Ocak 2021 Salı 09:19:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 09:19:00

ABD tarihinde bir ilk! Janet Yellen Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu

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ABD Senatosunun, Hazine Bakanlığına aday gösterilen eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay vermesiyle ülke tarihindeki ilk kadın Hazine Bakanı Yellen oldu.

ABD tarihinde bir ilk yaşandı. Bakan olması için 84 senatörün oyunu alan Janet Yellen , ülke tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı oldu.

AA'da yer alan haberde Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

Etiketler : abd hazine bakanı janet yellen
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