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23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:01:00

ABD böyle itiraf etti: Onları anlayamadık, başarısız olduk

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ABD Savunma Bakanlığının Afganistan'a dair raporunda yanlış planlama ve harcamalara dikkat çekildi. Raporda, Afgan hükümeti ve bürokrasisindeki yolsuzluk raporlarının Washington tarafından görmezden gelindiği vurgulandı. Taliban'ın kontrolü ele almasından önce tamamlanan raporda Sopko, 'Afganların tarihini, kültürünü anlamadık, ülkenin yeniden inşası için gereken zamanı yanlış hesapladık' ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının Afganistan'ın Yeniden İnşasından Sorumlu Genel Müfettişi John Sopko'nun kaleme aldığı "20 Yılda Alınan Dersler" başlıklı raporda dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Taliban'ın kontrolü ele almasından önce tamamlanan raporda Sopko, "Afganların tarihini, kültürünü anlamadık, ülkenin yeniden inşası için gereken zamanı yanlış hesapladık" ifadesini kullandı.

TRT Haber'in haberine göre, raporda, harcanan 145 milyar dolar paranın çoğunlukla boşa gittiği ve yanlış planlama nedeniyle sürdürülebilir verim alınamadığına dikkat çekildi.

Afganistan'a harcanan paraların çoğunun, ülkenin yeniden inşasından çok askerlerin üniformasına, yiyeceğe ve silahlara ayrıldığı kayıtlarda yer alıyor.

YOLSUZLUK VURGUSU

John Sopko, Afgan hükümeti ve bürokrasisindeki yolsuzluğa dair raporların Washington tarafından görmezden gelindiğini ifade etti; "Aylarca maaş alamayan, yiyeceğine üstleri tarafından el konulan ve mermisi olmayan Afgan askerlerinin savaşmadığı için suçlanmaması gerekiyor." dedi.

Sopko'ya göre Afganistan'ın yeniden inşası için hesaplanan süre de gerçekçi değildi. ABD, uzmanlık ve personel eksikliği yaşadı.

BİDEN HEDEFTE

ABD Başkanı Biden ise, Taliban'ın ülkede kontrolü hızla ele alması ve Kabil havalimanındaki kaotik görüntüler nedeniyle hedefte.

Cumhuriyetçiler kadar Demokratlar da Biden'ın krizi ele alış şekline tepkili.

Biden'ın süreci iyi yönetemediği; Taliban'ın ilerleyişine dair raporları da göz ardı ettiğine dair açıklamalar da sıkça ABD basınında yer alıyor.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı Afganistan ABD taLİBAN YOLSUZLUK
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