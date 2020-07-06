  • BIST
    118485
  • Dolar
    6,8618
  • Euro
    7,7727
  • Altın
    394,1300
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: Okullar sonbaharda açılmalı
Başkan Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Hong Kong'da polise yeni yetkiler verildi
Erzincan'da taşkın tehlikesi: Bazı yollar ulaşıma kapandı
Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu
Dünya Müslüman Alimler Birliği: İsrail'in Filistin topraklarını gasbı karşısında susmak ihanettir
Polis maske cezası kesebilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Yemen ordusu Sana'da Husilerin elindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladı
TBMM'nin 100. yılına özel 1 lira
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Libya hükümetinden Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var
Beyaz Saray: Ulusal çapta maske zorunluluğunu getirmiyoruz
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Bakan Akar: Ön yargılı yaklaşımlar kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar
Milli Eğitim Bakanlığından '15 Temmuz'a özel bilgi yarışması
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!
Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Haliç'te suyun rengi siyaha döndü
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in yalan haberlerine tazminat davası
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi
06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ile mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Zoom uygulaması üzerinden basın toplantısı düzenledi.

AB ile Türkiye ilişkilerinin idealden "çok uzak" olduğunu belirten Borrell, "Doğu Akdeniz'deki ilişkiler daha kötüye gidiyor. Libya, Suriye gibi bölgesel sorunlar var. Göç de aynı şekilde. Bu da ilişkileri karmaşıklaştırıyor." diye konuştu.

Borrell, Türk muhataplarına "diyaloğa ihtiyaç olduğunu ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini söylediğini" kaydederek, gelecek hafta Avrupa Parlamentosunda (AP) ve Dışişleri Konseyinde Türkiye ile ilgili konuları ele alacaklarını, bunun da Türkiye'ye ne kadar önem verdiklerinin işareti olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin "kilit bir ortak ve (AB'ye) aday ülke olduğunu" vurgulayan Borrell, ayrıca, Türkiye'nin "AB'nin parçası olmak isteyen çok iyi bir komşu" olduğunu söyledi.

Borrell, "Mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde değiştirmeyi amaçlıyoruz." diyerek, bunun yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti.

ZİYARETİN AMACI "HAVAYI KOKLAMAK"

Ankara ziyaretinin amacının somut birtakım anlaşmalara varmak değil, "havayı koklamak ve karşılıklı kaygıları paylaşmak olduğunu" kaydeden Borrell, özellikle Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili Türkiye ile ciddi görüş ayrılıkları olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bugünkü görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Libya ve Suriye konularını görüştüklerini ifade etti.

Suriye'ye AB'nin finanse ettiği yardımın ulaştırılmasının önemine işaret eden Borrell, bunun için Türkiye-Suriye sınırının açık kalmasının kritik olduğu yorumunu yaptı.

Borrell, Libya'da iki NATO müttefikinin (Fransa, Türkiye) savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesinin kabul edilebilir olmadığını sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER