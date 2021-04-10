  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
2 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
'Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var'
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu
2021'de 40 terör eylemi engellendi
10 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
Başkan Erdoğan: Karadeniz barış ve huzur denizi olmaya devam etmeli
Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlara uyarı
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları polisle çatıştı
Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek
Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Altun, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Myanmar ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 80 ölü
Bakan Soylu açıkladı: 462 terörist artık etkisiz
Kendi başbakanına Türkiye tepkisi
Sırası geldiği halde aşı olmayanlara kritik uyarı
Yunan spikerden Türkiye isyanı!
Yerli silahlarımıza büyük ilgi
AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti
Mehmetçik'e son teknoloji üniforma! İlk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan polis teşkilatına tebrik
AK Partili vekilin yardım çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi
Dünya devi Amazon'dan Türkiye kararı!
Bir ucu Suriye'ye çıkan tünel kullanılamaz hale getirildi
10 Nisan 2021 Cumartesi 23:43:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 23:43:00

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi olduğunu söyledi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenlenen "Yılın Basın Fotoğrafları 2021" özel jürisi olan Meyer-Landrut, Antalya'da bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Yarışmada etkileyici fotoğraflar ve görsellerin bulunduğunu dile getiren Meyer-Landrut, toplantıda ilginç ve verimli tartışmalara şahit olduğunu aktardı.

Meyer-Landrut, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE ETKİN ÖNLEMLER ALIYOR"

Salgına karşı Türkiye'de Avrupa'ya benzer bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, "Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var. Ancak aşının rolü her şeyden önemli. Aşı programları devreye girip herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Aşının etkinliğinin de önemli olduğunu belirten Meyer-Landrut, aşının hastalığa karşı bireyi koruyup korumadığının, virüsün yayılma hızını azaltıp azaltmadığının bilimsel çalışmalarla kanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Aşılama yaygınlaştığı takdirde seyahat kısıtlamalarının da kalkabileceğini dile getiren Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Aşı kampanyaları ve diğer önlemler sayesinde seyahat etmek daha güvenli hale gelecektir. Ancak henüz bunu söyleyebilmek için 2 ay içerisinde çıkacak olan verilere bakmamız gerekecek. Tabi ki farklı ülkelerde uygulanan aşı kampanyalarının ne kadar etkin olduğu da sanırım yakın zamanda ortaya çıkacak. Aşı kampanyalarının etkisini göstereceği konusunda da umutlu olmalıyız."

Etiketler : Aşı kampanyaları TFMD Meyer-Landrut
Yeni yaştan sağlık diledi

Yeni yaştan sağlık diledi
Virüsü yenip döneceğim

Virüsü yenip döneceğim
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
TİKTOK çocukların yeri değil

TİKTOK çocukların yeri değil
O görüntüler sonrası gerildik

O görüntüler sonrası gerildik
Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Davalık eşiyle dijitale geliyor!
Üçüncü çocuğu düşünmüyor

Üçüncü çocuğu düşünmüyor
Koronasız günlerden anı

Koronasız günlerden anı
Hande'den yeni fikirler

Hande'den yeni fikirler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER