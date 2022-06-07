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07 Haziran 2022 Salı 18:10:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 18:10:00

1995'ten beri ilk: NASA Avustralya'dan roket fırlatacak

Kaynak: AA

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NASA, 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden üçlü roket fırlatacak. 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak. Son fırlatma ise 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, üçlü roket fırlatılmasının ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ülkesinde 1995'ten beri gerçekleştireceği ilk fırlatma etkinliği olduğunu duyurdu.

Albenese açıklamasında, "Bu proje, Avustralya'nın uzay sektörünü yeni bir döneme taşımak için küresel ve yerel endüstriyi bir araya getirecek." ifadesine yer verdi.

Bilim ve Sanayi Bakanı Ed Husic, projede ABD ile olan iş birliğinin derinliğine dikkati çekti.

Yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği araştırılacak

Husic, "Uzay, bölgesel alanlar da dahil olmak üzere ekonomimizi güçlendiriyor ve çeşitli alanlarda istihdam yaratıyor." dedi.

Üç roket, "yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği" gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyacak.

İlk fırlatma 26 Haziran, son fırlatma 12 Temmuz'da

Arnhem Uzay Merkezi'nden 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak.

Son fırlatma 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

NASA roketleri Avustralya'da en son 1995'te fırlatılmıştı.

Etiketler : NASA Üç roket Anthony Albenese
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