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27 Mayıs 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 18:00:00

Yüreği iyilik için atıyor

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Kalp nakliyle hayata tutunan Ercan Çalışkan, Karaman'da bir yardım derneği kurdu. Kapı kapı dolaşıp organ bağışı için vatandaşları bilgilendiren Çalışkan, aynı zamanda hiçbir karşılık beklemeden hastaların da yardımına koşuyor.

İYİLEŞTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI

Karaman'da yaşayan 63 yaşındaki Ercan Çalışkan, 1989'da kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığı ilerleyince 2010'da beyin ölümü gerçekleşen genç bir kızın bağışlanan kalbinin nakledilmesiyle hayata tutunan Çalışkan, o günden sonra hastalara yardım etmeye çalıştı. Çalışmalarını 2018'de kurduğu Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-DER) çatısı altında yoğunlaştıran Çalışkan, çeşitli etkinliklerle organ bağışına dikkati çekiyor.

70 KİŞİNİN NAKLİNE VESİLE OLDULAR

Organ bağışının önemini anlatan seminerler ve doktorların katılımıyla konferanslar düzenleyen, ev toplantıları yapan, standlar kuran Çalışkan, bugüne kadar çok sayıda kişiye nakil yapılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ömrü yettiğince çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Çalışkan, "Dernek olarak 70 böbrek nakline vesile olduk. 30'a yakın karaciğer, 5 kişiye yapay kalp, 4 kişiye de kadavradan kalp nakli yapılmasına aracılık ettik" dedi.

HAYAT VEREN KIZA HER GÜN DUA EDİYOR

Ercan Çalışkan "Ölümle yaşam arasında gidip gelirken genç bir kızın bağışlanan kalbi bana umut oldu. Nakil oldum. Bu kardeşimizin kalbiyle yaşıyorum. Ona sürekli dua ediyorum. Allah ailesinden de razı olsun. Bu tür aileler çoğalsın" dedi.

Etiketler : organ bağışı kalp nakli ercan çalışkan
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