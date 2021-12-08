Yarım asırdır zamana ayar veriyor

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08 Aralık 2021 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 19:30:00

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Konya'da 70 yaşındaki Ahmet Sami Kalaycı, 55 yıldır 10 metrekare dükkanında özellikle antika saatleri tamir ederek, aşkla yaptığı zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Konya'da 70 yaşındaki Ahmet Sami Kalaycı, 55 yıldır 10 metrekare dükkanında özellikle antika saatleri tamir ederek, aşkla yaptığı zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor. Tamiri zor antika saatler geldiğinde ayrı bir heyecan yaşadığını belirten Kalaycı, uzun süre uğraştığı saatlerden daha çok keyif aldığını söyledi.

Etiketler : Konya Ahmet Sami Kalayc antika saatler
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