Yarım asırdır zamana ayar veriyor

Konya'da 70 yaşındaki Ahmet Sami Kalaycı, 55 yıldır 10 metrekare dükkanında özellikle antika saatleri tamir ederek, aşkla yaptığı zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor. Tamiri zor antika saatler geldiğinde ayrı bir heyecan yaşadığını belirten Kalaycı, uzun süre uğraştığı saatlerden daha çok keyif aldığını söyledi.

