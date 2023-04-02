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02 Nisan 2023 Pazar 17:40:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 17:40:00

Yardım ederken asker arkadaşını buldu

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Depremlerin ardından Adıyaman'a giden Akın Özdemir, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalan asker arkadaşı Cemal Daşdelen'i buldu.

Depremlerin ardından Ordu'dan yardım çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman'a giden Akın Özdemir, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalan asker arkadaşı Cemal Daşdelen'i buldu. İki çocuk babası Cemal Daşdelen "Her akşam arayıp, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye soruyor. Böyle bir anı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu" dedi.

Etiketler : adıyaman deprem asker arkadaşı yardım

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