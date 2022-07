'Yalnız Gezgin' dünyayı dolaştı

MEKTUPTA HAYALLERİNİ ANLATTI

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden 2010'da mezun olan Okan Keleşoğlu, 2013 yılında Amerikalı yazar Jack Kerouac'ın yolculuğu anlatan 'Yalnız Gezgin' kitabını okudu. Keleşoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitabı, hayallerini anlattığı mektupla birlikte sosyal medyada iletişim kurduğu hiç tanımadığı birine, aynı kitabı yine mektup yazarak başka birisine iletmesi şartı ile gönderdi. Kitap, 7 aylık sürede 10 kişiye ulaştı. Keleşoğlu, İngiltere'deki 10. okuyucudan kitabı kargoyla geri aldı ve sıradaki okuyucuya gönderdi.

Projeye 6 kitap daha dahil oldu. Yine bavul içinde il il ülke ülke gezen bu 6 kitap da 4 bin kişi tarafından okundu. Kitapları okuyanların katkılarıyla 9 yılın sonunda 81 ilde kütüphane sayısı 103'e ulaştı. 103'üncü kütüphane Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki okulda kuruldu.

WHATSAPP'TA BİR GRUP KURDULAR



Bu sırada Keleşoğlu, kitabı okuyanları WhatsApp üzerinde kurduğu grupta bir araya getirdi. Her okuyanın başka birisine mektup yazarak veya bir hatırası ile birlikte ilettiği kitabı okuyan sayısı her ay arttı. Proje, okuyucu sayısı arttıkça büyüyüp, '81 ilde 81 kütüphane' kampanyasına dönüştü. Keleşoğlu, projeye dahil olanların sayısı artınca kaybolmaması için kitabı çip takıp, bavula koyarak GPS ile takip etmeye başladı. Her okuyan bu kez bavula mektupla birlikte hikayesi olan hatıralarını koydu. Kitap, 9 yılın sonunda 27 ülke gezdi ve bin 11 okuyucuya ulaştı.