Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Aralık

KOÇ: MADDİ ANLAMDA ÖNEMLİ FIRSATLAR ELİNE GEÇECEK

BAŞAK: ÖDÜL ALACAK PROJELERE İMZA ATMASI MÜMKÜN

İKİZLER: EVLİLİĞE UZANACAK BİR İLİŞKİ BAŞLAYABİLİR

KOVA: İLİŞKİLERDE KÜÇÜK SORUNLARI KAFAYA TAKMAMALI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün eşinizle evinizin içinde aşk, mutluluk, karşılıklı birbirinizi anlayacağınız harika zamanlar geçireceksiniz. Maddi anlamda şans ve fırsatların elinize geçme fırsatı bulunuyor. Uzak bir şehirden yeni bir yatırım için eşinizle hayallere ve planlara kapılacaksınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün sevginizi çok değişik yollarla ifade ederken eşinizi çok mutlu edeceksiniz. Belki önemli bir sağlık sıkıntısı, belki de önemli bir maddi problemi atlatmanın sevincini yaşayacaksınız. Yeni iş fırsatları ve projelere hazırlıklı olun, sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız yardım edecek gibi görünüyor .

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Evliliğe doğru giden bir aşkı açıklamak için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Yeni iş fırsatları ve anlaşmalar kapınızı çaldı çalacak gibi görünüyor. Ortaklıklar ve size sunulan projeler karşısında gelir artışı yaşayacağınız projeler bulunmakta. Elinize aniden geçen büyük paraları tutmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aile büyüklerinizin maddi manevi desteği sizi pek çok konuda mutlu edecek. Kalbi boş olan Yengeç burçları, evlilik yapabilecekleri sürpiz beraberliklere başlayabilir. Gayrimenkul alımıyla ilgili yeni plan ve projeler hakkında gökyüzü sizi destekliyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda umulmadık terfiler ve mali anlamda gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Çalışma hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız sıkıntılar, kalıcı çözümlerle birlikte sonuçlanacak. Sevdiğiniz kişinin agresif çıkışlarına anlam veremeseniz de sakinliğinizi korumalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün yaşadığınız yeri değiştirmek isteyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kapınızı çalan yeni iş tekliflerine de oldukça açıksınız. Hanenizi değiştirmek istiyorsanız iş konularınıza karar verdikten sonra adım atmayı düşünebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Beraberliği olan Terazi burçları bugün ilişkileriyle sınanabilir. Maddi anlamdaki bazı sıkıntılar ilişkinize yansıyor olabilir, dikkatli olmalısınız. Sağlığınızla ilgili önemli bir sürecin içerisindeyseniz kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Muhteşem projelerle birlikte kendinizden söz ettireceksiniz. Kendinizi fiziksel ve ruhsal anlamda harika hissederken, uzunca zamandır yaşadığınız sıkıntıların bitişi ile derin bir nefes alacaksınız. Evli olan Akrep burçları eşlerinden muazzam değer görürken, kalbi boş olanlar ise yakın zamanda karşılarına çıkacak eş adayları için kendilerini hazırlamalı.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Eski arkadaşlarıızdan gelen haberlerle mutlu olacağınız bir gün. Evinizin içinde yaşanabilecek sağlık problemlerine biraz açıksınız. Gün içerisinde oluşabilecek ani sıkıntılara karşı olayları çok büyütmemeli ve olası kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Yeni iş projeleriniz ses getiriyor veya ses getirmesi için özel çalışmalar hazırlıyor olabilirsiniz. Olası ödülleri kazanmanız için gökyüzü sizinle birlikte. Sevdiğiniz kişinin ailesinde duyduğunuz sağlık problemleri bugün ruhsal anlamda sizi yorabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Problem yaşadığınız arkadaşlarınıza karşı içinizde saklı kalan duyguları daha rahat ifade edeceğiniz bir gün. Hakkınızı ararken yine de karşı tarafı incitmemeye özen göstermek iyi olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Uzunca süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizde rahatlama yaşarken, belki de hayalini kurduğunuz bazı mucizeler sizinle birlikte olacak. Parasal anlamda umulmadık şans, kısmet ve fırsat sizlerle birlikte olacak. Eşinizin ailesi ile olası ani gerginliklere dikkat.