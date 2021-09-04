Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 4 Eylül

BALIK TEDİRGİN, KOVA RUTİNİN DIŞINA ÇIKACAK

7 Eylül Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte Balık Burcu kendi içinde gelgitlerle, duygusal tedirginlikler yaşayabilir. Kova da günlük rutininin dışına çıkarak yaşantısından uzaklaşmak isteyecek.

6 Eylül günü Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Karar almak konusunda oldukça avantajlısınız. Gerçekleri göz önünde bulundurarak hayatınıza dair ciddi kararlar alabilirsiniz. İletişim kurarken daha ikna edici olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Ancak aynı gün Venüs ile Plüton arasında zorlayıcı açı olduğu için, ilişkilerde güç savaşları yaşanabilir. Kıskançlık, kin, paranoya ve intikam gibi olumsuz motiflerle yola çıkanlar zararlı çıkabilir. Derin ve paylaşımcı olanlar ise bu etkiyi fırsata çevirebilirler.

OLUMLU ETKİLER VAR

7 Eylül günü Mars ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Değişime yönelik harekete geçebilirsiniz. Hayatınızda dönüşüm yaratacak girişimleriniz olabilir. Hırs ve öfkeden arınarak hareket ederseniz başarılı olacaksınız. Aynı gün Güneş ile Uranüs arasında olumlu etkileşim de var. Aydınlanmak, idrak etmek ve uyanmak için ideal bir gün. Daha önce fark etmediğiniz bazı gerçekleri farkına vararak yeni bir yön belirlemek mümkün. Bireysel ve özgür hissetmek isteyeceksiniz. Ayrıca başak burcunda yeniay olacak. Takip eden günlerde iş hayatınız ile ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Dünyada iş dünyası, tarım ve sağlık sektörü ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. 9 Eylül günü Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Bu şanslı günde fırsatları doğru değerlendirin. Aşk ve para ile ilgili fırsatlar olabilir.

TUTKULU VE DERİN

10 Eylül günü Venüs akrep burcuna geçecek. Takip eden haftalarda ilişkilerde daha tutkulu, derin ve paylaşımcı olabilirsiniz. Ancak takıntı, saplantı, şüphe ve kinden uzak durmanız gerekiyor. Krizleri daha etkin yönetenler avantajlı olacaklar. Dünyada diplomatik ilişkilerde daha fazla güç savaşı ve kriz gündeme gelebilir.

KOÇ BURÇLARI

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak,daha pozitif yönde düşüceceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız. 7 Eylül Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte çalışma hayatı günlük rutinler daha yoğun tempoda olabilir. Yeni bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz.

BOĞA BURÇLARI

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir.Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişiklik yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partrenizle duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız.Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ay ile birlikte bir aşk belki yeni bir hobi veya çocuklarınız ile ilgili güzel bir dönüşüm diyebiliriz.

İKİZLER BURÇLARI

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

YENGEÇ BURÇLARI

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Yeni ay ile birlikte ticaret belki kısa yolculuklar ve arabanız ile ilgili değişim ve gelişmeler olabilir.

ASLAN BURÇLARI

Yakın akrabalarınız ,komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alış verişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. Yeni ay ile birlikte finansal konularda değişim ve yenilik zamanı. Belki yeni bir proje başlatabilir ve sonuçlarını görmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Yeni ay ile birlikte kendiniz ile ilgili değişim ve başlangıç enerjileri içerisinde olmanız olasıdır.

TERAZİ BURÇLARI

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. Yeni ay ile birlikte içsel değişim dönüşüm zamanı. Meditasyon, dua, yoga ile kendinize zaman ayırabilirsiniz.

AKREP BURÇLARI

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar sözkonusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Yeni ay ile birlikte sosyal çevre ve arkadaşlarınız ile ilgili güzel bir süreç olabilir.

YAY BURÇLARI

Bu hafta sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon, dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. Enerjinizi spor yaparak dengeleyebilirsiniz. Yeni ay ile birlikte kariyer hayatınızda yeni değişim dönüşüm yaşanabilir. Maaş veya terfi bekliyor iseniz güzel gelişmelere açık olun.

OĞLAK BURÇLARI

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Yeni ay ile birlikte uzak bağlantılı işler, ticaret yüksek öğrenim konuları hakkında gelişmelere hazırlıklı olun

KOVA BURÇLARI

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır.Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak bir takım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir. Yeni ay ile birlikte ortaklı işler banka kredi nafaka alacak verecek ve belki spiritüel bir takım konular hakkında değişim ve yenilenme zamanı olabilir.

BALIK BURÇLARI

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gelgitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir.Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı, daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarımızla beraber olmaktan,çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir.Yeni ay ile birlikte ikili ilişkiler açısından başka bir döngü ye girebilir evli balıklar ise yeni değişim dönüşüm için yeni adımlar atabilir.