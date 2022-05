Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları 14 Mayıs 2022

TUTULMA HAFTASI HER SÖYLENENE İNANMAYIN

Akrep burcundaki tam Ay tutulmasının etkisini bu hafta en yüksek düzeyde hissedeceksiniz. Sabırlı, sakin ve kararlı olun. Her duyduğunuza inanmayın, paranoya ile hareket etmeyin.



16 Mayıs günü gerçekleşecek olan 25 derece Akrep burcundaki tam Ay tutulmasının etkisini bu hafta maksimum düzeyde hissedeceksiniz. T-kare açı kalıbının odak noktasında duran Satürn ile birlikte bu tutulmanın zorlayıcı etkileri yoğun görünüyor. Kin, intikam, hırs, kıskançlık ve güç savaşından uzak durun.

KRİZLERİ YÖNETİN

Ortaya çıkan krizleri sakince ve sağduyu ile yönetin. Aşırı kontrolcü olmayın. Korkularınıza esir olmadan engelleri aşın. Sabırlı, sakin ve kararlı olun. Her duyduğunuza inanmayın. Sezgilerinizi dinleyin. Ancak paranoya ile hareket etmeyin. Dünyada derin devlet, mafya, madenler ile ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Ülkeler arasında güç savaşları yaşanabilir. Para piyasalarında beklenmedik gelişmeler olabilir. 15 Mayıs günü Güneş ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Kendinizi baskı altında ve mutsuz hissedebilirsiniz. Hayata olumlu bakmaya çalışın. Olumlu ihtimalleri gözden geçirin. Hayatınızda saygı duyduğunuz kişiler tarafından haksız eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Kendinize güvenin, eleştirinin işinize yarayacak kısmını alın, sonra yola devam edin. 18 Mayıs günü Mars ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Girişimlerinizde yön kaybedebilirsiniz. Hedef belirlemekte zorlanabilirsiniz. Rakipleriniz tarafından yanıltılabilirsiniz. Siz hayallerinizi peşinden gitmeye devam edin, ancak gerçeklik ile bağınızı koparmayın. Hayatınızdaki sınırları iyi belirleyin.

OLUMLU ETKİLEŞİM

Dünyada deniz merkezli depremler olabilir. Kimyasal maddelerle ve gazlarla ilgili tesislerde patlamalar gündeme gelebilir. Denizlerde gemi kazaları yaşanabilir. Aynı gün Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Her şeye rağmen umudunuzu korumanız mümkün olacak. Bardağın dolu yarısını görün. Neşe acının ilacıdır. Yılın en zorlayıcı haftalarından birinde sizlere en iyi ihtimallerin uğramasını diliyorum.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURÇLARI

Bu hafta ticaret hayatına yönelik birtakım girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak birtakım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir.

16 Mayıs Pazartesi günü Akrep Burcunda Ay Tutulması olacak. Bu tutulma ile birlikte maddi manevi sıkıntılar, dolaylı yoldan gelen kazanımlar, banka kredileri vergiler ve belki aileden gelen miraslar ile ilgili gündemler olabilir. Enerjinizin tükendiğini hissediyor iseniz bu dönem meditasyon ve ruhsal konular size iyi gelecektir.

BOĞA BURÇLARI

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gelgitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir. Bu tutulma ile birlikte ikili ilişkiler evlilik, ortaklı birtakım işler, açık düşmanlıklar, sen-ben diyalogları, uyum ve birlikte yaşadığınız insanların hayatlarına dair durumlar öncelikli gündeminiz olacak. Bu dönemde imza yolu ile yapılan her türlü anlaşma, sözleşme, kontrat gibi durumlarda söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI

Eşiniz ya da sevgilinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız. Tutulma ile birlikte günlük rutinleriniz, çalışma ve iş hayatınız ve sağlığa dair konular gündem olmaya başlarken yararlı ve faydalı işlere imza atmak için kolları sıvayabilirsiniz. Uzmanlaşmak istediğiniz bir konuda eğitim almak için tam zamanı.

YENGEÇ BURÇLARI

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişikler yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Tutulma ile birlikte parlamak, sahne önü, yetenek gerektiren işler, aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınıza dair gündemleriniz olabileceği gibi hayattan keyif almak için hareket zamanı durmayın ve yapmak istedikleriniz için fırsatları kollayın.

ASLAN BURÇLARI

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya sevgilinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Ay tutulması ile birlikte aile bağları, ebeveynlere dair her türlü durumun netlik kazanması, belki taşınma yer değiştirme ve evinize dair yapmayı planladığınız tadilat gibi durumlarda söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda sevgilinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Akrep Burcunda Ay Tutulması olacak. Bu tutulma ile birlikte kardeşler, kuzenler, yakın akraba ilişkilerinde iletişim konusu gündem olacak. Kısa seyahatler, eğitimler ve ticaret konularında da girişimler ve düşündüklerinizi hayata geçirme konusunda destek alacaksınız.

TERAZİ BURÇLARI

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alış verişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. Bu tutulma ile birlikte maddi konular gündem olurken geleceğe dair planlarınız hakkında da net kararlar vermeye başlıyorsunuz. Para, maddi kaynaklar, kazancınız, gelir gider dengesi bütçeniz kısacası sahip olduğunu tüm kaynaklar ile ilgili durumlarınızın tetiklenmesi olası.

AKREP BURÇLARI

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Tutulma ile birlikte dış görünümünüz, sağlığınız giyim tarzınız meziyetleriniz kısacası kendinize dair yapmak istediğiniz neler var ise harekete geçme zamanı.

YAY BURÇLARI

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Tutulma ile birlikte kontrolünüz dışında gelişen bir takım olayların gün yüzüne çıkması, korkularınız ile yüzleşmek, gizemli konular ve bilinçaltına hapsolmuş bazı duyguların önünüze çıkması olası bir durum.

OĞLAK BURÇLARI

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var. Çevreniz deki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Bu tutulma ile birlikte umutlar, geleceğe dair planlar, organizasyonlar, işten elde edilen gelirlere dair yatırım ve bir amaç uğruna hareket etme, sosyal çevrede olan değişim dönüşüm gibi konularınız tetikleniyor.

KOVA BURÇLARI

Sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. Tutulma ile birlikte kariyer konularında önemli kararlar, köklü değişim ve kadersel birtakım döngüler olabilir. İş meslek toplum önü statü belki tanınma belki yaptığınız iş ile bağlantılı olarak göz önünde olmak adınızdan söz ettirmek gibi konularda saygınlık kazanabilirsiniz

BALIK BURÇLARI

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmak ya da doğada zaman geçirmek geçirilen zamanın kalitesini artıracaktır. Enerjinizi düşüren her şeyden uzak kalmak isteyeceksiniz. Tutulma ile birlikte maneviyatınızın daha yükseldiği, ilahi konular, astroloji, felsefi, ahlak konuları yüksek öğrenim ve eğitim hayatınız ile ilgili konularda tetiklenmeler yaşayacaksınız.